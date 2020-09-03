أمانة الشرقية : 583 جولة رقابية و تفتيش 3008 محلاً خلال أسبوع

الدمام - فتحية عبدالله

كشفت أمانة المنطقة الشرقية عن أبرز الجهود الصحية التي تنفذها البلديات المرتبطة، وذلك من خلال التقرير الأسبوعي الأول من شهر محرم 1442هـ، الذي أصدرته الإدارة العامة لصحة البيئة التابعة لوكالة شؤون البلديات، والذي تضمن قيام البلديات المرتبطة بـ(583) جولة تفتيشية، و تفتيش (3008) محل، و(18) جولة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، خلال أسبوع، وذلك بمشاركة (64) مراقب صحي، و(40) مراقبا للأسواق، و(36) طبيباً بيطرياً، و(11) مساعداً للأطباء البيطريين.

وتأتي هذه الجولات والزيارات ضمن الجولات الرقابية التفتيشية الميدانية التي تقوم بها أمانة المنطقة الشرقية، والتي تشمل المحلات والأسواق التجارية و المسالخ في عدد من مدن المنطقة، كما تأتي أيضا ضمن حرصها في تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

واشتملت الجولات على التأكد من المنتجات المباعة في المحلات والتأكد من التعقيم بشكل مستمر، بالإضافة إلى التأكد من تطبيق مندوبي التوصيل لطريقة حفظ المنتج المرسل إلى المنازل بشكل آمن وسليم، وتطبيق الإجراءات الوقائية، كما شملت أيضاً على التأكد من الشاحنات التي تقوم بنقل المنتجات والمواد الغذائية، ومصادرة المنتجات الغير سليمة، مع فرض الغرامات على المحلات لعدم تطبيق إجراءات التعقيم على الشاحنات لنقل المنتجات في بيئة آمنة، حيث تم التدقيق على المنتجات المباعة من خلال تطبيق الأنظمة والإجراءات الصحية لبيعها على المستفيدين في بيئة صحية آمنة، وقد نتج عن هذه الجولات إتلاف (1396) كيلو جرام من الاتلافات الصلبة، و إتلاف (62) لتراً من الاتلافات السائلة، كما تم إصدار (56) رخصة مهنية جديدة، وقيد (92) رخصة منتهية، وإلغاء (27) رخصة مهنية، فيما تم إصدار (472) شهادة صحية جديدة، ورصد (223) شهادة صحية منتهية، وفيما يخص الإصحاح البيئي تم رصد (262) مخالفة، وإغلاق (30) محلاً.

وحرصت أمانة المنطقة الشرقية على فحص الحيوانات المباعة والتدقيق عليها للتأكد من سلامة اللحوم وإتلاف الغير صالحة للاستخدام، مع تطبيق الغرامات ممن لم يلتزم بالإجراءات الاحترازية التي تفرضها الأمانة على المحلات والمسالخ، حيث بلغ عدد المذبوحات من فئة الضأن (3033) ضأن، و (504) ماعز، و (589) بقرة، و (231) إبل، وتم إعدام (269) عضواً جزئياً من المذبوحات، و إعداماً كلياً لـ (9) منها.

وتستقبل الأمانة البلاغات عبر مركز البلاغات (940)، والذي تلقّى خلال الأسبوع الأول من محرم (117) بلاغاً.