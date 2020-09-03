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مدني جازان يدعو المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر

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مدني جازان يدعو المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر

مدني جازان يدعو المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر
http://almnatiq.net/?p=899829
المناطق - واس

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر لورود تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وذلك بتكون سحب رعدية ممطرة وهطول أمطار على منطقة جازان والمحافظات التابعة لها، من متوسطة إلى غزيرة تستمر حتى مساء الغد، وما يصاحبها من تأثيرات مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تتأثر بها الأجزاء الساحلية من البحر الأحمر باتجاه شمالية غربية إلى شمالية بالأجزاء الشمالية وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الأجزاء الجنوبية، تصل سرعتها من 16 – 38 كلم/ ساعة وارتفاع للأمواج من نصف متر إلى متر ونصف، مع تدني وشبه انعدام في مدى في الرؤية.
وأهاب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بجازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي بالجميع إلى التقيُّد بتعليمات السلامة بالابتعاد عن المخاطر أثناء التقلبات الجوية، وعدم المخاطرة بالبقاء في بطون الأودية أو المجازفة بقطع مياه السيول مع عدم السباحة في أي تجمعات مائية، وأهمية البقاء في الأماكن الآمنة حتى زوال الخطر ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم وتفادي الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية مع توخي الحيطة والحذر عند القيادة في الأجواء الغابرة، داعياً إلى الاطلاع على ما يُبث من تحذيرات ورسائل توعوية عن المخاطر وكيفية التعامل معها على قنوات التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني https://www.998.gov.sa للمديرية العامة للدفاع المدني.
وأكد الغامدي أن قوات الدفاع المدني بالمنطقة تعمل بكامل طاقاتها على مدار الساعة، ومتابعة المتغيرات المناخية مع رفع درجة الجاهزية للحالات الطارئة، والعمل على تفعيل خطط الطوارئ والخطط الميدانية لمواجهة المخاطر كافة، من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، متمنياً للجميع السلامة الدائمة.

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