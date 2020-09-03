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الاتفاق يجري تدريبه الأخير قبل استضافة ضمك

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الاتفاق يجري تدريبه الأخير قبل استضافة ضمك

الاتفاق يجري تدريبه الأخير قبل استضافة ضمك
http://almnatiq.net/?p=899832
الدمام - فتحية عبدالله

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريبه الأخير عصر اليوم الخميس استعداداً لملاقاة ضمك غداً الجمعة.
وكان التدريب الذي قاده المدرب الوطني خالد العطوي على ملعب عبدالله الدبل بالنادي، قد ابتدأ بتدريبات لياقية للاعبي الفريق شهدت تنافساً مثيراً في تمارين السرعة بين المجموعات الأربع، قسم العطوي بعدها لاعبي الفريق إلى مجموعتين، حيث طبقت المجموعة الأولى عدداً من الجمل التكتيكية المتنوعة، فيما خاضت المجموعة الثانية مناورة جادة من لمستين على ثلث الملعب، واختتم التدريب بتنفيذ عدد من اللاعبين تدريب الكرات الثابتة والمتحركة على حراس المرمى.
وفي سياق متصل شهد التدريب مواصلة لاعب الوسط فواز الطريس برنامجه التأهيلي في الملعب مع الجهاز الطبي.
وعلى صعيد آخر انتظمت القائمة المختارة بعد نهاية التدريب في المعسكر الإعدادي الذي أقيم في أحد فنادق الدمام، استعداداً لمواجهة ضمك عند الساعة 8:45 من مساء يوم غدٍ الجمعة على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام ضمن منافسات الجولة الـ29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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