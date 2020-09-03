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“وزير التعليم” يكشف عن محاسبة الطلاب على حضور الحصص “عن بعد”

“وزير التعليم” يكشف عن محاسبة الطلاب على حضور الحصص “عن بعد”
http://almnatiq.net/?p=899841
المناطق - الرياض

كشف وزير التعليم، حمد آل الشيخ، اليوم الخميس، أن المدارس ستحاسب الطلاب على الحضور “عن بعد” بداية من الأسبوع القادم، وذلك بعد نقل المدارس إلى بيوت الطلاب.

وقال “آل الشيخ” في مقابلة مع قناة “العربية”: “نحتسب حضور الطلاب من الأسبوع القادم من أول يوم”، مبينًا أن “اليوم الدراسي، يبدأ بالنشيد الوطني ثم بعد ذلك تمارين رياضية ثم تبدأ الحصة الأولى إلى الأخيرة”.

وأكد وزير التعليم أنه “سيتم التحضير واحتساب أي تأخير في الدخول أو أي حالات غياب، وسيتم التواصل مع ولي أمر الطالب من جانب المدرسة إذا غاب الطالب”.

وبشأن وجود مشاكل تقنية لدى الطلاب، أوضح “آل الشيخ”، أنه “يمكن للطالب الذهاب للمدرسة وأخذ التكليفات الأسبوعية والرجوع بها بعد أسبوع للمدرسة في حال واجهتهم المشاكل التقنية”.

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