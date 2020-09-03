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بالفيديو.. ” البلدية والقروية ” توضح طريقة استخدام بوابة رخص السكن الجماعي

بالفيديو.. ” البلدية والقروية ” توضح طريقة استخدام بوابة رخص السكن الجماعي

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بالفيديو.. ” البلدية والقروية ” توضح طريقة استخدام بوابة رخص السكن الجماعي

بالفيديو.. ” البلدية والقروية ” توضح طريقة استخدام بوابة رخص السكن الجماعي
http://almnatiq.net/?p=899847

أظهر مقطع فيديو طريقة استخدام بوابة خدمة رخص السكن الجماعي والتي تمنح رخص العقارات لجميع أصحاب ومستأجري السكن الجماعي المطابق للشروط الصحية والفنية والسلامة اللازم توفرها في السكن.

ويأتي ذلك بعد اعتماد دليل المستخدم لرخص السكن الجماعي للأفراد، والتأكد ‏من معرفة ممثل البلدية الاشتراطات قبل زيارة العقار، والتدريب ‏على اعتماد التراخيص من خلال بوابة النظام الإلكتروني.

ويهدف القرار إلى تنظيم قطاع المساكن الجماعية ‏للأفراد، وتحفيز القطاع الخاص وملاك العقار لرفع معايير جودة المساكن ‏وحفظ حقوق العمالة من خلال التنسيق والتعاون مع وزراء الصحة ‏والتجارة والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والصناعة والثروة ‏المعدنية‎.‎

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