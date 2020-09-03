وزير الرياضة يلتقي شباب وشابات الطائف.. ويُدشن منشأة نادي عكاظ الرياضي

المناطق - الطائف

دشّن صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة اليوم الخميس 3 سبتمبر 2020، منشأة نادي عكاظ الرياضي بمحافظة الطائف، وذلك بحضور عدد من الرياضيين في المنطقة.

وفي مستهل جولة سموه في المنشأة الجديدة أُزيح الستار عن لوحة المشروع، ثم قام بجولة تفقدية اطلع من خلالها على المشروع الذي بني على مساحة تبلغ (28,639) ألف متر مربع، وشمل ملعبًا رئيسًا لكرة القدم بسعة 2049 متفرجًا، وقاعة لكبار الشخصيات، إضافة إلى صالة رياضية متعددة الاستخدامات ومسبح “شبه أولمبي”، فضلًا عن 3 ملاعب خارجية للألعاب المختلفة، بمساحة تبلغ (1189) مترًا مربعًا، مع وجود مرافق إدارية وخدمية مميزة.

من جانبه، رفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل باسمه ونيابةً عن كافة رياضيي الوطن، خالص شكره وتقديره وامتنانه لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ــ حفظهما الله ــ، على الدعم اللامحدود والمستمر الذي تقدمه القيادة الكريمة للقطاع الرياضي.

وأضاف سموه: “الدعم الكبير من قبل قيادتنا الرشيدة أثمر ـ ولله الحمد ـ عن افتتاح عددٍ من المدن والمنشآت الرياضية الخاصة بالأندية، ومنها منشأة نادي عكاظ الرياضية التي ستكون المكان المناسب لصقل مواهب شباب وشابات المحافظة وتنمية قدراتهم بإذن الله، كما أنها تعد واجهة مميزة لعموم ممارسي الرياضة والممارسين من أبناء المحافظة، حيث تعد الطائف من المحافظات المميزة التي تتميز بمناخ ملائم لاستضافة الأحداث الرياضية بشكل عام، ومعسكرات المنتخبات الوطنية والأندية في مختلف الألعاب”.

بذلك يختتم سمو وزير الرياضة جولته التي شملت عددًا من المناطق بدأت بنجران ثم جازان ثم عسير ثم الباحة، وأخيرًا محافظة الطائف، وقف خلالها على عدد من المنشآت الرياضية والتقى فيها مجموعة من شباب وشابات هذه المناطق، بالإضافة إلى حضور عددٍ من اللقاءات مع رواد الأعمال.

كما التقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة أثناء زيارته لمحافظة الطائف اليوم الخميس، شباب وشابات المحافظة، حيث استمع سموه إلى أفكارهم وتطلعاتهم الرياضية والشبابية والمجتمعية، والأخذ بها وبما يرتقي برياضة الوطن.

فيما عقد سموه اجتماعًا مع رؤساء أندية المحافظة، للاطلاع على مستجدات حوكمة الأندية والفعاليات التي تواكب طموحات رياضة الوطن، بجانب الاستماع إلى كافة المشاكل التي تواجه الأندية.