احدث الأخبار

ضابط مخابرات يكشف تفاصيل الدعم القطري المباشر لميليشيات الحوثي لضرب المملكة
أبرز المواد
 تنظيم احتجاجات بمدن أمريكية بعد فيديو يصور اعتقال رجل أسمر قبل وفاته في نيويورك
أبرز المواد
 البحرين يسمح بمرور الطائرات الإسرائيلية القادمة والمغادرة من وإلى الإمارات
أبرز المواد
 “تركي آل الشيخ” يكشف عن ألذ وأسعد شيء في الدنيا!
منوعات
 وزير الرياضة يلتقي شباب وشابات الطائف.. ويُدشن منشأة نادي عكاظ الرياضي
أبرز المواد
 بالفيديو.. ” البلدية والقروية ” توضح طريقة استخدام بوابة رخص السكن الجماعي
أبرز المواد
 خروج آخر حالة مصابة بكورونا من مستشفى الصحة النفسية في الطائف
أبرز المواد
 “وزير التعليم” يكشف عن محاسبة الطلاب على حضور الحصص “عن بعد”
أبرز المواد
 نيابة عن خادم الحرمين .. أمير مكة يتشرف بغسل الكعبة المشرفة
أبرز المواد
 الاتفاق يجري تدريبه الأخير قبل استضافة ضمك
المنطقة الشرقية
 مدني جازان يدعو المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر
منطقة جازان
 أمانة الشرقية : 583 جولة رقابية و تفتيش 3008 محلاً خلال أسبوع
المنطقة الشرقية
ضابط مخابرات يكشف تفاصيل الدعم القطري المباشر لميليشيات الحوثي لضرب المملكة

ضابط مخابرات يكشف تفاصيل الدعم القطري المباشر لميليشيات الحوثي لضرب المملكة

أبرز المواد
تنظيم احتجاجات بمدن أمريكية بعد فيديو يصور اعتقال رجل أسمر قبل وفاته في نيويورك

تنظيم احتجاجات بمدن أمريكية بعد فيديو يصور اعتقال رجل أسمر قبل وفاته في نيويورك

أبرز المواد
البحرين يسمح بمرور الطائرات الإسرائيلية القادمة والمغادرة من وإلى الإمارات

البحرين يسمح بمرور الطائرات الإسرائيلية القادمة والمغادرة من وإلى الإمارات

أبرز المواد
“تركي آل الشيخ” يكشف عن ألذ وأسعد شيء في الدنيا!

“تركي آل الشيخ” يكشف عن ألذ وأسعد شيء في الدنيا!

منوعات

البحرين يسمح بمرور الطائرات الإسرائيلية القادمة والمغادرة من وإلى الإمارات

البحرين يسمح بمرور الطائرات الإسرائيلية القادمة والمغادرة من وإلى الإمارات
http://almnatiq.net/?p=899858
المناطق - بنا

أوضح بيان للحكومة البحرينية موافقة المملكة على طلب الحكومة الإماراتية السماح بمرور الطائرات الإسرائيلية القادمة والمغادرة من وإلى الإمارات عبر المجال الجوي للبحرين.

وصرح مصدر مسؤول في شئون الطيران المدني بوزارة المواصلات والاتصالات، حسبما نقلته وكالة “بنا” البحرينية الرسمية، بأنه “صدرت موافقة شئون الطيران المدني على الطلب الوارد من الهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات العربية المتحدة، والمتضمن الرغبة في السماح بعبور أجواء المملكة للرحلات الجوية القادمة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة والمغادرة منها إلى كافة الدول”.

وأعلنت الإمارات وإسرائيل والولايات المتحدة، يوم 13 أغسطس، في بيان مشترك، التوصل إلى اتفاق إماراتي إسرائيلي حول تطبيع العلاقات بين الطرفين ينص كذلك على تعليق عملية ضم أراض في الضفة الغربية المحتلة من قبل إسرائيل.

وبعد توقيع هذا الاتفاق تصبح الإمارات ثالث دولة عربية تتوصل إلى سلام مع إسرائيل وتقيم علاقات رسمية معها، بعد مصر (عام 1979) والأردن (عام 1994).

وينص الاتفاق على تسيير الرحلات الجوية بين الإمارات وإسرائيل، وفي يوم 31 أغسطس حطت طائرة من طراز “بوينغ” تابعة لشركة “إلعال” الإسرائيلية في مطار أبو ظبي قادمة من تل أبيب في أول رحلة مباشرة بين إسرائيل والإمارات ومن دون توقف، وذلك بعد أن حلقت عبر أجواء السعودية.

روابط ذات صلة

ضابط مخابرات يكشف تفاصيل الدعم القطري المباشر لميليشيات الحوثي لضرب المملكة

ضابط مخابرات يكشف تفاصيل الدعم القطري المباشر لميليشيات الحوثي لضرب المملكة
تنظيم احتجاجات بمدن أمريكية بعد فيديو يصور اعتقال رجل أسمر قبل وفاته في نيويورك

تنظيم احتجاجات بمدن أمريكية بعد فيديو يصور اعتقال رجل أسمر قبل وفاته في نيويورك
وزير الرياضة يلتقي شباب وشابات الطائف.. ويُدشن منشأة نادي عكاظ الرياضي

وزير الرياضة يلتقي شباب وشابات الطائف.. ويُدشن منشأة نادي عكاظ الرياضي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*