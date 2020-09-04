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تعيين الشمري رئيساً لهيئة المهندسين والعنزي نائباً له

تعيين الشمري رئيساً لهيئة المهندسين والعنزي نائباً له
http://almnatiq.net/?p=899867
المناطق - واس

أقر مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين تعيين المهندس حسين الشمّري رئيساً للمجلس، وتعيين المهندس غنام العنزي نائباً، وذلك عن طريق الاقتراع بين أعضاء المجلس خلال اجتماعهم بمقر الهيئة بالرياض.
ويواصل مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين عمله حتى نهاية دورته الحالية (1439 – 1442هـ) التي تضم الأعضاء التالية أسماؤهم : رئيس مجلس الإدارة المهندس حسين الشمّري، ونائب رئيس مجلس الإدارة المهندس غنام العنزي، والأعضاء كل من المهندس محمد بن غيث عطاالله المطيري، والمهندس عيد بن حمود القريشي السبيعي، والمهندس عبدالرحمن بن فيصل محمد الرويلي، والدكتور سلطان بن صنت جازي العتيبي، والمهندسة نبيلة بنت محمد مكي التونسي، والمهندس سالم بن عبدالرحمن عبدالله الهريش، والمهندس سلطان بن سالم الحربي، والمهندس أحمد بن خليفة الملحم.
وأكد رئيس مجلس الإدارة المهندس حسين الشمري أن المجلس سيعمل خلال ما تبقى من فترة دورته جاهداً لمواصلة تقديم كل ما يعزز ممارسات المهنة، ويسهم في رفع مستوى الأداء وتحقيق المكتسبات لأعضاء الهيئة، مشيراً إلى أن إدارات الهيئة تعمل بمهنية عالية وفق الأنظمة واللوائح والصلاحيات المتاحة لها.

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