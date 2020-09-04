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عبدالله بن زايد: علاقتنا مع الرياض تزداد قوّة

عبدالله بن زايد: علاقتنا مع الرياض تزداد قوّة
http://almnatiq.net/?p=899875
المناطق - الرياض

باجتماع قمة العشرين الاستثنائي الذي عقده وزراء الخارجية الخميس، لمناقشة سبل تعزيز التعاون الدولي للتعافي من آثار فيروس كورونا المستجد، ورفع مستوى الجاهزية للأزمات المستقبلية، أكد وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد أن علاقة بلاده مع المملكة العربية السعودية تزداد قوّة.

وأضاف أن رئاسة المملكة للقمة جاءت مع ظروف استثنائية يمر بها العالم، مثمّناً دورها في حشد الجهود العالمية لمواجهة الوباء.

كما شدد الوزير الإماراتي على أن مجموعة العشرين برئاسة السعودية ستقدم إسهاما دوليا بارزا.

وتباحث الوزراء وممثلي المنظمات الدولية طرق تنسيق التدابير الاحترازية عبر الحدود لأجل حماية الأرواح، حيث أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أن فيروس كورونا المستجد أصبح تحدٍ عالمي يتطلب تنسيقا دوليا، مشدداً على أن التعاون الدولي أضحى مهماً جداً لمواجهة الجائحة.

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