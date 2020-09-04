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“تويتر” يوسم تغريدتين لترامب بإشارة تحذير

“تويتر” يوسم تغريدتين لترامب بإشارة تحذير
http://almnatiq.net/?p=899878
المناطق - وكالات

وسم موقع “تويتر” تغريدتين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بإشارة تحذير، وقالت المنصة إنهما تشجعان المواطنين الأمريكيين على التصويت مرتين في انتخابات نوفمبر القادمة.

وجاء في بيان الموقع: “لقد وضعنا إشعارا على تغريدتين اثنتين بهذا الصدد، لانتهاكهما سياسة النزاهة المدنية، وتشجيعهما الأشخاص على التصويت مرتين”.

ولفت الموقع إلى أن تغريدتي ترامب قد تكونان مضللتين بسبب قوانين التصويت المختلفة في كل ولاية أمريكية.

وأشار “تويتر” إلى أن مستخدمي الموقع بإمكانهم “اقتباس” التغريدتين المعنيتين، غير أنهم لن يتمكنوا من وضع إعجاب، أو الرد، أو إعادة نشرهما.

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