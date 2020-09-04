احدث الأخبار

استقدام عاملات منزليات من أذربيجان إلى المملكة لأول مرة..
أبرز المواد
 “تويتر” يوسم تغريدتين لترامب بإشارة تحذير
أبرز المواد
 عبدالله بن زايد: علاقتنا مع الرياض تزداد قوّة
أبرز المواد
 انعقاد ثاني جلسة محاكمة لقادة التمرد الحوثي في عدن
أبرز المواد
 تعيين الشمري رئيساً لهيئة المهندسين والعنزي نائباً له
محليات
 ضابط مخابرات يكشف تفاصيل الدعم القطري المباشر لميليشيات الحوثي لضرب المملكة
أبرز المواد
 تنظيم احتجاجات بمدن أمريكية بعد فيديو يصور اعتقال رجل أسمر قبل وفاته في نيويورك
أبرز المواد
 البحرين يسمح بمرور الطائرات الإسرائيلية القادمة والمغادرة من وإلى الإمارات
أبرز المواد
 “تركي آل الشيخ” يكشف عن ألذ وأسعد شيء في الدنيا!
منوعات
 وزير الرياضة يلتقي شباب وشابات الطائف.. ويُدشن منشأة نادي عكاظ الرياضي
أبرز المواد
 بالفيديو.. ” البلدية والقروية ” توضح طريقة استخدام بوابة رخص السكن الجماعي
أبرز المواد
 خروج آخر حالة مصابة بكورونا من مستشفى الصحة النفسية في الطائف
أبرز المواد
استقدام عاملات منزليات من أذربيجان إلى المملكة لأول مرة..

استقدام عاملات منزليات من أذربيجان إلى المملكة لأول مرة..

أبرز المواد
“تويتر” يوسم تغريدتين لترامب بإشارة تحذير

“تويتر” يوسم تغريدتين لترامب بإشارة تحذير

أبرز المواد
عبدالله بن زايد: علاقتنا مع الرياض تزداد قوّة

عبدالله بن زايد: علاقتنا مع الرياض تزداد قوّة

أبرز المواد
انعقاد ثاني جلسة محاكمة لقادة التمرد الحوثي في عدن

انعقاد ثاني جلسة محاكمة لقادة التمرد الحوثي في عدن

أبرز المواد

استقدام عاملات منزليات من أذربيجان إلى المملكة لأول مرة..

استقدام عاملات منزليات من أذربيجان إلى المملكة لأول مرة..
http://almnatiq.net/?p=899880
المناطق - الرياض

حصل مكتب استقدام في مدينة حائل، على ترخيص من منصة “مساند” التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لاستقدام “طباخة منزلية” ديانتها مسلمة من دولة أذربيجان.

وبحسب “عكاظ”؛ فإن فإن المكتب حدد سعر تكلفة الاستقدام للعاملات الأذربيجانيات 15 ألف ريال فقط، ويعد هذا السعر متوسطًا مقارنة ببعض تكاليف الاستقدام.

وتصل تكلفة استقدام عاملة من سريلانكا 25 ألف ريال ويقدر وصولها خلال 90 يومًا، فيما بلغت تكلفة الاستقدام لبعض العاملات من الفلبين كمهنة “طباخة منزلية” 6 آلاف ريال، وتصل العاملة خلال 90 يومًا.

جدير بالذكر أن دولة أذربيجان تقع بين أوروبا الشرقية وآسيا الغربية، ويحدها بحر قزوين إلى الشرق وروسيا من الشمال وجورجيا إلى الشمال الغربي وأرمينيا إلى الغرب وإيران في الجنوب.

روابط ذات صلة

“تويتر” يوسم تغريدتين لترامب بإشارة تحذير

“تويتر” يوسم تغريدتين لترامب بإشارة تحذير
عبدالله بن زايد: علاقتنا مع الرياض تزداد قوّة

عبدالله بن زايد: علاقتنا مع الرياض تزداد قوّة
انعقاد ثاني جلسة محاكمة لقادة التمرد الحوثي في عدن

انعقاد ثاني جلسة محاكمة لقادة التمرد الحوثي في عدن

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*