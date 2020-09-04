استقدام عاملات منزليات من أذربيجان إلى المملكة لأول مرة..

المناطق - الرياض

حصل مكتب استقدام في مدينة حائل، على ترخيص من منصة “مساند” التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لاستقدام “طباخة منزلية” ديانتها مسلمة من دولة أذربيجان.

وبحسب “عكاظ”؛ فإن فإن المكتب حدد سعر تكلفة الاستقدام للعاملات الأذربيجانيات 15 ألف ريال فقط، ويعد هذا السعر متوسطًا مقارنة ببعض تكاليف الاستقدام.

وتصل تكلفة استقدام عاملة من سريلانكا 25 ألف ريال ويقدر وصولها خلال 90 يومًا، فيما بلغت تكلفة الاستقدام لبعض العاملات من الفلبين كمهنة “طباخة منزلية” 6 آلاف ريال، وتصل العاملة خلال 90 يومًا.

جدير بالذكر أن دولة أذربيجان تقع بين أوروبا الشرقية وآسيا الغربية، ويحدها بحر قزوين إلى الشرق وروسيا من الشمال وجورجيا إلى الشمال الغربي وأرمينيا إلى الغرب وإيران في الجنوب.