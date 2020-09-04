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5 حلول.. هل تشكو من ارتفاع حرارة هاتفك ؟

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5 حلول.. هل تشكو من ارتفاع حرارة هاتفك ؟

5 حلول.. هل تشكو من ارتفاع حرارة هاتفك ؟
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ارتفاع درجة حرارة الهواتف الذكية، إحدى أكثر المشكلات التي يبحث المستخدمون عن حلولها، نظرا لخطورتها على الجهاز التي قد تصل إلى انفجاره، علاوة على المضار الصحية على صحة مستخدمه. ووفق RT، يقول الخبير التقني الروسي أرسيني شيلتسين، هناك عدة أسباب تؤدي لارتفاع حرارة الهاتف، بعضها يعود لسلوكيات خاطئة من مستخدمه، كممارسة ألعاب الفيديو لفترات طويلة، أو تركه تحت أشعة الشمس مباشرة، مرجعا ذلك أيضا لعوامل تقنية كارتفاع حرارة المعالج، نتيجة الضغط الزائد أثناء استعمال الإنترنت أو الاتصال مع شبكات Wi-Fi و GPS وBluetooth، فليس كل الأجهزة قادرة على العمل بشكل مكثف مع هذه الشبكات. ما يستوجب منح الهاتف قسطاً من الراحة أثناء الاستعمال المطول لهذه التقنيات، أو إغلاقه دقائق بين الحين والآخر. وطرح شيلتسين 5 حلول لتجنب ارتفاع حرارة الهاتف، وهي عدم تعريض الهاتف لأشعة الشمس، وفحص نظام التشغيل بشكل دوري، وعدم تشغيل GPS والبلوتوث دون حاجة، مع ضرورة منح الهاتف راحة كل 6 ساعات، واستخدام بطارية وكابل شحن «أصلي».

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