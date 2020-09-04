«الطيران المدني» تمنح شهادة تفويض لامتحان الطيارين.. رابط التقديم

«الطيران المدني» تمنح شهادة تفويض لامتحان الطيارين.. رابط التقديم

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«الطيران المدني» تمنح شهادة تفويض لامتحان الطيارين.. رابط التقديم

«الطيران المدني» تمنح شهادة تفويض لامتحان الطيارين.. رابط التقديم
http://almnatiq.net/?p=899887
المناطق_الرياض

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن فتح باب التقديم لأصحاب الخبرة من حاملي رخص ومؤهلات مدربي الطيران على طائرات الجايروكوبتر، والطائرات الخفيفة، والطائرات ذات المحرك الواحد ومتعددة المحركات، والطائرات العمودية، الذين تنطبق عليهم الشروط للحصول على شهادة تفويض من الهيئة لامتحان الطيارين وفق اللوائح التنفيذية لسلامة الطيران.

وبيّنت أنها تسعى إلى تنمية قدراتها التنظيمية من خلال مراجعة لوائحها التنفيذية لسلامة الطيران لمواكبة مستجدات الصناعة ومتطلبات المرحلة وتمكين أنشطة الطيران العام في المملكة، ومن ضمنها توفير مختبري الطيارين المؤهلين وبالأعداد المناسبة لتلبية النمو المضطرد في أعداد المقبلين على ممارسة الطيران الخفيف، والطيران الترفيهي، من خلال الرابط https://gaca.gov.sa/web/en-gb/e-service/designates-pilot-examiner-%E2%80%93-initial.

وأوضحت الهيئة أن هذه المبادرة من شأنها أن تعزز وتشجع قطاع تشغيل أنشطة الطيران العام في إطار اهتمام الهيئة بالقطاع ودعمه وإتاحة الفرصة لتطويره وفق أعلى معايير السلامة والأمن وتطبيق جميع اشتراطات السلامة على جميع العاملين فيه.

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