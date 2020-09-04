ضحايا «الفوركس» الوهمي.. يتزايدون

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واصلت شركات «الفوركس» الوهمية إيقاع ضحاياها في فخ الأرباح السريع، رغم الحملات التوعوية للتحذير من التعامل مع المواقع الإلكترونية المشبوهة التي تسوق للاستثمار في الأوراق المالية دون حصولها على التراخيص.

وانتشرت في الآونة الأخيرة الإعلانات والدعايات المضللة في العديد من المواقع الإلكترونية التابعة لمنشآت تجارية وإخبارية مرموقة، كإعلانات مخالفة لا تخضع لأي رقابة، باتفاقية بين المنشآت التجارية مع إعلانات «جوجل» لرغبة المنشآت في زيادة دخلها مقابل الإعلانات المعروضة، ما يعطي انطباعا بأن تلك الإعلانات صادرة من المواقع التجارية ليسهل تصيد الضحايا.