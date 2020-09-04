4400 توصيلة منزلية للصرف الصحي تخدم أكثر من 50 ألف نسمة.... مياه جازان تعلن بدء تنفيذ مشروع التوصيلات المنزلية وشبكات الصرف الصحي في عدد من أحياء مدينة صامطة