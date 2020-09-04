احدث الأخبار

اختراق حساب رئيس الوزراء الهندي على تويتر
أبرز المواد
 ارتفاع أسعار الغذاء العالمية للشهر الثالث
أبرز المواد
 تزايد مخاطر الاقتصاد التركي .. تضخم 12 % وتراجع تاريخي لليرة
أبرز المواد
 مثقفون : مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية سيعزز الريادة الثقافية للمملكة
أبرز المواد
 مياه جازان تعلن بدء تنفيذ مشروع التوصيلات المنزلية وشبكات الصرف الصحي في عدد من أحياء مدينة صامطة
أبرز المواد
 «الغذاء والدواء»: 4 نصائح مهمة عند شراء «البيض» لضمان جودته
أبرز المواد
 هل بدأت محاسبة القتلة.. أهالي ناشطي العراق ينتظرون
أبرز المواد
 ضحايا «الفوركس» الوهمي.. يتزايدون
أبرز المواد
 سفير المملكة في بغداد يبحث مع وزير النقل العراقي تسريع افتتاح المنفذ الحدودي
أبرز المواد
 إصابات كورونا في البرازيل تتخطى عتبة الأربعة ملايين
أبرز المواد
 «الطيران المدني» تمنح شهادة تفويض لامتحان الطيارين.. رابط التقديم
أبرز المواد
 5 حلول.. هل تشكو من ارتفاع حرارة هاتفك ؟
أبرز المواد
اختراق حساب رئيس الوزراء الهندي على تويتر

اختراق حساب رئيس الوزراء الهندي على تويتر

أبرز المواد
ارتفاع أسعار الغذاء العالمية للشهر الثالث

ارتفاع أسعار الغذاء العالمية للشهر الثالث

أبرز المواد
تزايد مخاطر الاقتصاد التركي .. تضخم 12 % وتراجع تاريخي لليرة

تزايد مخاطر الاقتصاد التركي .. تضخم 12 % وتراجع تاريخي لليرة

أبرز المواد
مثقفون : مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية سيعزز الريادة الثقافية للمملكة

مثقفون : مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية سيعزز الريادة الثقافية للمملكة

أبرز المواد

اختراق حساب رئيس الوزراء الهندي على تويتر

اختراق حساب رئيس الوزراء الهندي على تويتر
http://almnatiq.net/?p=899921
المناطق - الرياض

تعرض حساب تويتر الخاص بالموقع الشخصي لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي للاختراق، حسبما أكدت الشركة المشغلة لمنصة التواصل الاجتماعي.
وبحسب “الألمانية” تم إرسال سلسلة من التغريدات من الحساب تطلب من متابعيه التبرع بعملة مشفرة لصندوق الإغاثة الخاص برئيس الوزراء. وقالت تويتر إنها علمت بالنشاط واتخذت خطوات لتأمين الحساب المخترق.
يشار إلى أن “Narendramodi_in” هو الحساب الرسمي على تويتر لموقع مودي الشخصي على الانترنت. ولدى الحساب أكثر من 5ر2 مليون متابع، وتم إنشاؤه
في مايو .2011
ولم يتأثر حساب تويتر الشخصي لمودي، الذي يضم أكثر من 61 مليون متابع، بالحادث.
وقالت متحدثة باسم تويتر في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني: ” نحقق بنشاط فيما حدث. في الوقت الحالي، لسنا على علم بتأثر حسابات إضافية”.
وتم حذف التغريدات في وقت لاحق واستعادة الحساب.
وفي يوليو، تمكن متسللون من الوصول إلى أنظمة تويتر الداخلية لاختراق بعض أهم الحسابات الشخصية في المنصة، بما في ذلك حسابات المرشح الرئاسي الأمريكي جو بايدن والرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما ومؤسس شركة “تيسلا” ايلون ماسك والمؤسس المشارك لشركة “مايكروسوفت” بيل جيتس.
وبحسب التقارير، تعرضت حسابات شركتي “أوبر” و”آبل” للاختراق أيضا.

روابط ذات صلة

ارتفاع أسعار الغذاء العالمية للشهر الثالث

ارتفاع أسعار الغذاء العالمية للشهر الثالث
تزايد مخاطر الاقتصاد التركي .. تضخم 12 % وتراجع تاريخي لليرة

تزايد مخاطر الاقتصاد التركي .. تضخم 12 % وتراجع تاريخي لليرة
مثقفون : مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية سيعزز الريادة الثقافية للمملكة

مثقفون : مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية سيعزز الريادة الثقافية للمملكة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*