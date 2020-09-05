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السيولة في الاقتصاد السعودي تواصل مستوياتها القياسية .. بلغت 2.063 تريليون ريال

السيولة في الاقتصاد السعودي تواصل مستوياتها القياسية .. بلغت 2.063 تريليون ريال
http://almnatiq.net/?p=899931
المناطق - الرياض

سجلت السيولة في الاقتصاد السعودي “عرض النقود ن3” أعلى مستوياتها على الإطلاق بنهاية الأسبوع الماضي 27 آب (أغسطس) الماضي، عند 2.063 تريليون ريال، مقابل 2.040 تريليون في نهاية الأسبوع السابق له في 20 من الشهر ذاته.
وبحسب “الاقتصادية” ارتفع عرض النقود 1.15 في المائة خلال الأسبوع الماضي، مقارنة بالأسبوع السابق له، و3.93 في المائة منذ نهاية العام الماضي حينما كان 1.985 تريليون ريال.
ومنذ الأسبوع المنتهي في السابع من مايو الماضي “17 أسبوعا”، بقي عرض النقود أعلى من تريليوني ريال، محققا مستوى قياسيا بنهاية الأسبوع الماضي، فيما كان المستوى القياسي قبله 2.04 تريليون ريال، المحقق بنهاية الأسبوع المنتهي في 20 أغسطس الماضي.
وتسهم زيادة المعروض النقدي وخفض أسعار الفائدة “سياسة نقدية توسعية”، في تعزيز الطلب الكلي، الذي يدعم الناتج المحلي الإجمالي والتوظيف، وهي سياسة مفيدة للحد من البطالة والانكماش الاقتصادي المتوقع أن يطول معظم دول العالم مع جائحة كورونا.
ومطلع يونيو الماضي، أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، ضخ 50 مليار ريال لدعم السيولة في القطاع المصرفي لتمكينه من الاستمرار في تمويل القطاع الخاص.
وقالت المؤسسة إن هذه السيولة ستعزز دور المصارف في تعديل أو إعادة هيكلة تمويلاتها دون أي رسوم إضافية، ودعم خطط المحافظة على مستويات التوظيف في القطاع الخاص، إلى جانب الإعفاء لعدد من رسوم الخدمات البنكية الإلكترونية.

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