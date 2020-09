شاهد.. منزل يتوسط طريق سريع في الصين

المناطق - الرياض

رصد مقطع فيديو وجود منزل صغير يتوسط طريق سريع في الصين، حيث تمر السيارات على جانب الطريق ذهابا وإيابا من حوله.

ويظر المنزل الذي يتوسط طريقا سريعا في إحدى منحنيات الطريق، حيث تم إقامة جدار كبير حول المنزل لمنع السيارات من السقوط فوقه عند حدوث أي حوادث.

ونشرت الفيديو صفحة “ناو ذيث” على “تويتر”، مشيرة إلى أن وجود المنزل في هذا المكان أثار الكثير من التساؤلاات حول سبب وجوده.

وقالت إن الحكومة الصينية أرادت نزع ملكية المنزل وتعويض صاحبه للمنفعة العامة لكن صاحب المنزل رفض تركيه لأنه لم يحصل على التعويض المناسب.

ونتيجة لذلك بقي المنزل في موقعه وقامت الدولة بإقامة حاجة لحمايته بينما تم استكمال الطريق السريع من حوله.

ولفتت الصحفة إلى أن مشكلة نزع المنازل أصبحت مشكلة كبيرة في الصين بالتوازي مع تسارع وتيرة التنمية في البلاد.

This ‘nail house’ owner refuse to give in to developers pic.twitter.com/cYkbr1DS9i

— NowThis (@nowthisnews) August 29, 2020