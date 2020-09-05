تطبيق Bazaart .. أداة لمعالجة وتحرير الصور بمزايا ذكية

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كثيرة هي تطبيقات تحرير ومعالجة الصور المنتشرة في متاجر التطبيقات سواء لنظام أندرويد أو iOS، وقد يعتقد المستخدمون للوهلة الأولى أن هذه التطبيقات متشابهة دون أي اختلاف سوى الاسم، إلا أنها في الواقع تختلف باختلاف المزايا التي يوفرها كل تطبيق وما إذا كانت تلك التطبيقات تستخدم خوارزميات تحرير الصور أو الذكاء الاصطناعي، ومن أبرز التطبيقات في مجال تحرير الصور تطبيق Bazaart الذي يمكن تعريفه بأنه محرر صور ومصمم رسومات مهمته الأساسية مساعدة المستخدم على إنشاء صور جميلة وتصاميم احترافية ومميزة.

ويوفر التطبيق إضافة إلى المزايا الأساسية لتحرير الصورة، عديدا من الأدوات مثل أداة إزالة الخلفية من الصور بطريقة احترافية، وأداة الممحاة لقص الصور، فضلا عن توفيره الآلاف من الخلفيات والملصقات التي يمكن الاستعانة بها ووضعها على صور المستخدمين، إضافة إلى أداة إضافة النص وتحديد الصور وتدويرها.

ولا تكمن فكرة التطبيق الأساسية في إنشاء صور جميلة فقط، لكن الحصول على عديد من الخيارات لتحرير الصور، حيث يمكن إزالة الخلفية من الصور وإضافة آلاف الخلفيات والملصقات، وبمجرد الانتهاء من التحرير يمكن للمستخدمين تصدير الصور إلى معرض الصور أو صور جوجل أو حتى على المنصات السحابية والشبكات الاجتماعية.