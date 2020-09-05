احدث الأخبار

العلم يحسمها: هذا القناع وتلك الكمامة لا يحميان من كورونا
أبرز المواد
 ميسي يتراجع عن الرحيل
أبرز المواد
 بعد عقود.. روسيا تفرج عن صور أقوى انفجار نووي في التاريخ (فيديو)
أبرز المواد
 البنتاجون: هذا ما يتفوق به الجيش الصيني على الأمريكي
أبرز المواد
 “التأمينات” لأصحاب العمل: 10 آلاف غرامة تسجيل العاملين بأجر غير صحيح
أبرز المواد
 “التوت” يحمل علاج كورونا.. والنتائج النهائية آخر العام
أبرز المواد
 تدمير طائرة بدون طيار “مفخخة” بالأجواء اليمنية أطلقها الحوثي باتجاه المملكة
أبرز المواد
 تطبيق Bazaart .. أداة لمعالجة وتحرير الصور بمزايا ذكية
علوم وتكنولوجيا
 شاهد.. منزل يتوسط طريق سريع في الصين
أبرز المواد
 مفاجأة في بيروت.. رصد “نبضات قلب” تحت مبنى دمره الانفجار يحيي أملا بالعثور على شخص حي
أبرز المواد
 السيولة في الاقتصاد السعودي تواصل مستوياتها القياسية .. بلغت 2.063 تريليون ريال
أبرز المواد
 لسرقة بياناتك.. ثغرات في أنظمة أبل وأندرويد تستغل التطبيقات
أبرز المواد
العلم يحسمها: هذا القناع وتلك الكمامة لا يحميان من كورونا

العلم يحسمها: هذا القناع وتلك الكمامة لا يحميان من كورونا

أبرز المواد
ميسي يتراجع عن الرحيل

ميسي يتراجع عن الرحيل

أبرز المواد
بعد عقود.. روسيا تفرج عن صور أقوى انفجار نووي في التاريخ (فيديو)

بعد عقود.. روسيا تفرج عن صور أقوى انفجار نووي في التاريخ (فيديو)

أبرز المواد
البنتاجون: هذا ما يتفوق به الجيش الصيني على الأمريكي

البنتاجون: هذا ما يتفوق به الجيش الصيني على الأمريكي

أبرز المواد

“التوت” يحمل علاج كورونا.. والنتائج النهائية آخر العام

“التوت” يحمل علاج كورونا.. والنتائج النهائية آخر العام
http://almnatiq.net/?p=899949
المناطق - الرياض

في مسعى لإيجاد علاج لأعراض فيروس كورونا المستجد الأكثر حدة، يدرس باحثون كنديون منافع توت الأساي، حسبما كشف أحد هؤلاء الخبراء.

وقد أظهرت دراسات سابقة أن الثمرة العنبية لنخلة الأساي التي أصلها من أميركا الجنوبية والوسطى، يمكنها أن تخفف من حدة الالتهابات.

ولاحظ الخبراء أن فيروس كورونا الذي تنتشر عدواه في أنحاء العالم أجمع، قد يتسبب بالتهابات حادة تؤدي إلى مضاعفات صحية.

وقد قرر الباحث مايكل فاركو الذي يدرس منذ 5 سنوات تأثير هذه الفاكهة على الاستجابة الالتهابية، أن يختبر مع زميلته آنا أندرياتسا فعالية هذه الثمار في علاج مرض “كوفيد 19″.

وقال فاركو لـ”فرانس برس”: “إنها مجرد تجربة. فهذه الفواكه لا تكلف كثيرا وهي آمنة وفي متناول الجميع، لذا يستحق الأمر عناء التجربة”.

وجمع الخبيران لأغراض البحث نحو 580 مريضا شخصت إصابتهم بفيروس كورونا في كندا والبرازيل، حيث تنتشر زراعة هذا النوع من النخيل.

وتلقى نصف المرضى جرعات من دواء تجريبي، في حين حصل النصف الآخر على دواء وهمي، ويؤمل في حال ثبتت فعالية هذه الفاكهة في أن يساهم تناولها المبكر في تجنب أسوأ الأعراض الناجمة عن الفيروس الذي من الممكن أن يؤدي إلى الوفاة، بحسب فاركو.

وأوضح الباحث أن هذه الفاكهة تستهدف المجموعة عينها من البروتينات المعروفة باسم “الجسيم الالتهابي إن إل آر بي 3” التي يستهدفها الفيروس، وتساهم هذه البروتينات عند تفعيلها في التصدي للالتهابات.

ومن المرتقب أن تستغرق هذه الدراسة 30 يوما، على أن تنشر نتائجها في نهاية العام الجاري.

روابط ذات صلة

العلم يحسمها: هذا القناع وتلك الكمامة لا يحميان من كورونا

العلم يحسمها: هذا القناع وتلك الكمامة لا يحميان من كورونا
ميسي يتراجع عن الرحيل

ميسي يتراجع عن الرحيل
بعد عقود.. روسيا تفرج عن صور أقوى انفجار نووي في التاريخ (فيديو)

بعد عقود.. روسيا تفرج عن صور أقوى انفجار نووي في التاريخ (فيديو)

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*