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مقتل ثلاثة من الجيش بانفجار شمال غربي باكستان

مقتل ثلاثة من الجيش بانفجار شمال غربي باكستان
http://almnatiq.net/?p=899970
المناطق - الرياض

قتل ضابط وجنديان من عناصر الجيش الباكستاني إثر انفجار عبوة ناسفة في منطقة وزيرستان شمال غربي باكستان.
وأوضح بيان صادر عن الجيش الباكستاني اليوم أن الانفجار نجم عن عبوة ناسفة زرعها إرهابيون على أحد الطرق في وزيرستان، وتم تفجيرها أثناء مرور سيارة للجيش بالقرب منها ما أدى إلى مقتل ضابط وجنديين اثنين، وإصابة أربعة جنود آخرين بجروح متفاوتة.
وأضاف أن قوات الجيش هرعت إلى موقع الانفجار، ونُقل الضحايا إلى المستشفى العسكري القريب.
ولم تعلن على الفور أي جهة مسؤوليتها عن الحادثة.

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