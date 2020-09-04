الهند تسجّل أكثر من 80 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

المناطق - الرياض

سجّلت الحكومة الهندية اليوم 1096 حالة وفاة و83341 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد – كوفيد 19 – خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأبانت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية في بيان أن إجمالي عدد وفيات الفيروس بلغ 68472 شخصاً، فيما ارتفع إجمالي الإصابات إلى 3936747 حالة.

وأوضح البيان أن عدد المتعافين ارتفع إلى 3037151 شخصاً وسط انتشار الجائحة في 35 ولاية هندية.