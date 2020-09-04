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مكافحة المخدرات: إحباط مخطط لتهريب أكثر من 16 مليون قــرص إمـفـيتـامـين إلى المملكة بالتمرير عبر عدد من دول الجوار

مكافحة المخدرات: إحباط مخطط لتهريب أكثر من 16 مليون قــرص إمـفـيتـامـين إلى المملكة بالتمرير عبر عدد من دول الجوار

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مكافحة المخدرات: إحباط مخطط لتهريب أكثر من 16 مليون قــرص إمـفـيتـامـين إلى المملكة بالتمرير عبر عدد من دول الجوار

مكافحة المخدرات: إحباط مخطط لتهريب أكثر من 16 مليون قــرص إمـفـيتـامـين إلى المملكة بالتمرير عبر عدد من دول الجوار
http://almnatiq.net/?p=900000
المناطق - واس

صـرّح الـمتحـدث الـرسـمي لـلمديـرية الـعامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد بن خالد النجيدي، بأن الجهات المختصة بالمديرية تمكنت، – وهي تتابع المخططات الإجرامية الـتـي تـسـتـهـدف المـملكة بالمواد المخدرة- ، من كشف مخطط لتهريب كمية كبيرة من أقــراص الإمـفـيتـامـين الـمخدر إلى الـمملكة بعد تمريرها عبر عدد من دول الـجـوار، حيث تم اتخاذ الإجراءات الوقائية لإحباطها والحيلولة دون تمكن من يقف وراءها من إدخالها إلى المملكة، وقد أسفر ذلك – بتوفيق الله – عن ضبطها بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك، وبلغ عددها ( 16,343,000) ستة عشر مليونا وثلاثمائة وثلاثة وأربعين ألف قرص إمفيتامين، مخفية في شحنة مواد غذائية (حبوب الحمص) ، كما تم القبض على مستقبليها ،( متهمين اثنين) ، أحدهما من الجنسية الهندية والآخر من الجنسية اليمنية ، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.

 

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