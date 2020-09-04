احدث الأخبار

ارتفاع سعر نفط خام القياس العالمي “برنت”
أبرز المواد
 بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة .. المنظمة الدولية للهجرة توزع مصابيح تعمل بالطاقة الشمسية لمخيمات النازحين في محافظة مأرب
أبرز المواد
 عبور 18 شاحنة إغاثية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة منفذ الوديعة متوجهة لعدة محافظات يمنية
أبرز المواد
 الصحة: استمرار انخفاض حالات الإصابة اليومية إلى مادون ال”900” حالة وإجراء أكثر من “52” ألف فحص مخبري جديد
أبرز المواد
 شرطة الرياض تطيح بتشكيل عصابي امتهن تحويل أموال إلى خارج المملكة بطرق غير نظامية عبر حسابات تجارية فردية لمواطنين
أبرز المواد
 “التجارة” تشهر بمواطن ومقيم تورطا بجريمة التستر والمتاجرة في التمور
أبرز المواد
 السفارة في الكويت تنفي فرض رسوم دخول للمملكة على الأشخاص والمركبات غير السعودية
أبرز المواد
 مكافحة المخدرات: إحباط مخطط لتهريب أكثر من 16 مليون قــرص إمـفـيتـامـين إلى المملكة بالتمرير عبر عدد من دول الجوار
أبرز المواد
 آل الشيخ في خطبة الجمعة : إن الحسنات ماحية للسيئات ومنها الإحسان للناس بشتى انواع الإحسان
أبرز المواد
 السديس في خطبة الجمعة: استفتحوا عامكم بتوبة نصوح من الزلات والسيئات وداوموا على الأعمال الصالحات وأكثروا من القربات والطاعات
أبرز المواد
 تحت رعاية سمو ولي العهد .. القمة العالمية للذكاء الاصطناعي تنعقد في 7 أكتوبر تحت شعار”الذكاء الاصطناعي لخير البشرية”
أبرز المواد
 غدا.. افتتاح طريق الأمير نايف بن عبد العزيز في الدمام
المنطقة الشرقية
ارتفاع سعر نفط خام القياس العالمي “برنت”

ارتفاع سعر نفط خام القياس العالمي “برنت”

أبرز المواد
بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة .. المنظمة الدولية للهجرة توزع مصابيح تعمل بالطاقة الشمسية لمخيمات النازحين في محافظة مأرب

بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة .. المنظمة الدولية للهجرة توزع مصابيح تعمل بالطاقة الشمسية لمخيمات النازحين في محافظة مأرب

أبرز المواد
عبور 18 شاحنة إغاثية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة منفذ الوديعة متوجهة لعدة محافظات يمنية

عبور 18 شاحنة إغاثية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة منفذ الوديعة متوجهة لعدة محافظات يمنية

أبرز المواد
الصحة: استمرار انخفاض حالات الإصابة اليومية إلى مادون ال”900” حالة وإجراء أكثر من “52” ألف فحص مخبري جديد

الصحة: استمرار انخفاض حالات الإصابة اليومية إلى مادون ال”900” حالة وإجراء أكثر من “52” ألف فحص مخبري جديد

أبرز المواد

“التجارة” تشهر بمواطن ومقيم تورطا بجريمة التستر والمتاجرة في التمور

“التجارة” تشهر بمواطن ومقيم تورطا بجريمة التستر والمتاجرة في التمور
http://almnatiq.net/?p=900009
المناطق - واس

شهرت وزارة التجارة بمواطن ومقيم من جنسية باكستانية بعد صدور حكم قضائي بإدانتهم بجريمة التستر التجاري وثبوت تورط المواطن في تمكين المقيم من مزاولة نشاط تجاري غير مرخص له بممارسته فيه والعمل لحسابه الخاص في تسويق وبيع التمور بأسواق بريدة.
ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية ببريدة متضمناً غرامة مالية قدرها 60 ألف ريال، وعقوبة الإبعاد عن البلاد للمتستر عليه بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة قد نشرت خلال الأشهر الماضية ثمانية أحكام قضائية صادرة ضد مواطنين ومقيمين أدينوا بجريمة التستر بأسواق التمور في منطقة القصيم إثر تنفيذها جولات تفتيشية استهدفت أسواق ومنافذ بيع التمور في مدن ومحافظات المنطقة، حيث تمت إحالة المتورطين للجهات القضائية ونفذت الأحكام الصادرة بحقهم وفقاً لنظام مكافحة التستر.
وتتلقى وزارة التجارة بلاغات التستر التجاري عبر مركز البلاغات على الرقم 1900، أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري” على الرابط https://mci.gov.sa/C-app ، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت، حيث تمنح مكافأة مالية للمبلغين تصل إلى 30% من إجمالي الغرامات المحكوم بها بعد تحصيلها والتي تصل إلى خمسة ملايين ريال للمخالف الواحد.

روابط ذات صلة

ارتفاع سعر نفط خام القياس العالمي “برنت”

ارتفاع سعر نفط خام القياس العالمي “برنت”
بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة .. المنظمة الدولية للهجرة توزع مصابيح تعمل بالطاقة الشمسية لمخيمات النازحين في محافظة مأرب

بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة .. المنظمة الدولية للهجرة توزع مصابيح تعمل بالطاقة الشمسية لمخيمات النازحين في محافظة مأرب
عبور 18 شاحنة إغاثية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة منفذ الوديعة متوجهة لعدة محافظات يمنية

عبور 18 شاحنة إغاثية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة منفذ الوديعة متوجهة لعدة محافظات يمنية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*