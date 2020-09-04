احدث الأخبار

ارتفاع سعر نفط خام القياس العالمي “برنت”
أبرز المواد
 بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة .. المنظمة الدولية للهجرة توزع مصابيح تعمل بالطاقة الشمسية لمخيمات النازحين في محافظة مأرب
أبرز المواد
 عبور 18 شاحنة إغاثية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة منفذ الوديعة متوجهة لعدة محافظات يمنية
أبرز المواد
 الصحة: استمرار انخفاض حالات الإصابة اليومية إلى مادون ال”900” حالة وإجراء أكثر من “52” ألف فحص مخبري جديد
أبرز المواد
 شرطة الرياض تطيح بتشكيل عصابي امتهن تحويل أموال إلى خارج المملكة بطرق غير نظامية عبر حسابات تجارية فردية لمواطنين
أبرز المواد
 “التجارة” تشهر بمواطن ومقيم تورطا بجريمة التستر والمتاجرة في التمور
أبرز المواد
 السفارة في الكويت تنفي فرض رسوم دخول للمملكة على الأشخاص والمركبات غير السعودية
أبرز المواد
 مكافحة المخدرات: إحباط مخطط لتهريب أكثر من 16 مليون قــرص إمـفـيتـامـين إلى المملكة بالتمرير عبر عدد من دول الجوار
أبرز المواد
 آل الشيخ في خطبة الجمعة : إن الحسنات ماحية للسيئات ومنها الإحسان للناس بشتى انواع الإحسان
أبرز المواد
 السديس في خطبة الجمعة: استفتحوا عامكم بتوبة نصوح من الزلات والسيئات وداوموا على الأعمال الصالحات وأكثروا من القربات والطاعات
أبرز المواد
 تحت رعاية سمو ولي العهد .. القمة العالمية للذكاء الاصطناعي تنعقد في 7 أكتوبر تحت شعار”الذكاء الاصطناعي لخير البشرية”
أبرز المواد
 غدا.. افتتاح طريق الأمير نايف بن عبد العزيز في الدمام
المنطقة الشرقية
ارتفاع سعر نفط خام القياس العالمي “برنت”

ارتفاع سعر نفط خام القياس العالمي “برنت”

أبرز المواد
بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة .. المنظمة الدولية للهجرة توزع مصابيح تعمل بالطاقة الشمسية لمخيمات النازحين في محافظة مأرب

بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة .. المنظمة الدولية للهجرة توزع مصابيح تعمل بالطاقة الشمسية لمخيمات النازحين في محافظة مأرب

أبرز المواد
عبور 18 شاحنة إغاثية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة منفذ الوديعة متوجهة لعدة محافظات يمنية

عبور 18 شاحنة إغاثية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة منفذ الوديعة متوجهة لعدة محافظات يمنية

أبرز المواد
الصحة: استمرار انخفاض حالات الإصابة اليومية إلى مادون ال”900” حالة وإجراء أكثر من “52” ألف فحص مخبري جديد

الصحة: استمرار انخفاض حالات الإصابة اليومية إلى مادون ال”900” حالة وإجراء أكثر من “52” ألف فحص مخبري جديد

أبرز المواد

الصحة: استمرار انخفاض حالات الإصابة اليومية إلى مادون ال”900” حالة وإجراء أكثر من “52” ألف فحص مخبري جديد

الصحة: استمرار انخفاض حالات الإصابة اليومية إلى مادون ال”900” حالة وإجراء أكثر من “52” ألف فحص مخبري جديد
http://almnatiq.net/?p=900016
المناطق - واس

أعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة عن تسجيل (822) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (319141) حالة، من بينها (20063) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (1484) حالة حرجة، كما تم تسجيل (1099) حالة تعافي جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (295063) حالة. فيما بلغ عدد الوفيات (4015) حالة، بإضافة (33) حالة وفاة جديدة” يرحمهم الله جميعاً، لافتةً أنه تم إجراء (52647) فحص مخبري جديد .
ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.
وجدّدت “الصحة” التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات تطمن التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، أو مراكز تأكد التي خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

روابط ذات صلة

ارتفاع سعر نفط خام القياس العالمي “برنت”

ارتفاع سعر نفط خام القياس العالمي “برنت”
بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة .. المنظمة الدولية للهجرة توزع مصابيح تعمل بالطاقة الشمسية لمخيمات النازحين في محافظة مأرب

بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة .. المنظمة الدولية للهجرة توزع مصابيح تعمل بالطاقة الشمسية لمخيمات النازحين في محافظة مأرب
عبور 18 شاحنة إغاثية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة منفذ الوديعة متوجهة لعدة محافظات يمنية

عبور 18 شاحنة إغاثية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة منفذ الوديعة متوجهة لعدة محافظات يمنية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*