عبرت منفذ الوديعة الحدودي 18 شاحنة إغاثية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خلال الفترة من 31 أغسطس إلى 3 سبتمبر 2020م، تحمل على متنها 3,056 سلة غذائية تزن 339 طنًا و 216 كيلو غرام، ومواد إيوائية تحتوي على 10 خيام و 200 بساط و 600 بطانية تزن 7 أطنان و 440 كيلو غرام، و مواد طبية متنوعة تزن 2 طن و272 كيلو غرام، تستهدف هذه المساعدات محافظات: عدن، سيئون، مأرب، حجة.
وتأتي هذه المساعدات امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز لجميع المحافظات اليمنية دون تمييز بما فيها المحافظات التي ترزح تحت وطأة الحوثيين.
عبور 18 شاحنة إغاثية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة منفذ الوديعة متوجهة لعدة محافظات يمنية
عبرت منفذ الوديعة الحدودي 18 شاحنة إغاثية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خلال الفترة من 31 أغسطس إلى 3 سبتمبر 2020م، تحمل على متنها 3,056 سلة غذائية تزن 339 طنًا و 216 كيلو غرام، ومواد إيوائية تحتوي على 10 خيام و 200 بساط و 600 بطانية تزن 7 أطنان و 440 كيلو غرام، و مواد طبية متنوعة تزن 2 طن و272 كيلو غرام، تستهدف هذه المساعدات محافظات: عدن، سيئون، مأرب، حجة.
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