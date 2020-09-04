مدير تعليم رجال ألمع يتفقد مدارس المحافظة

المناطق - رجال ألمع

تفقد مدير التعليم بمحافظة رجال ألمع الدكتور أحمد بن خضران العمري عددًا من مدارس المحافظة، للوقوف على سير العمل، والاطلاع على أبرز الجهود المبذولة لخدمة الطلاب والطالبات.

وشملت الجولات متابعة تفعيل منصات التعليم عن بعد، والاستفادة من الإمكانات التي أتاحتها وزارة التعليم، من خلال قناة عين التعليمية الفضائية، ومنصة مدرستي للتعليم عن بُعد، إلى جانب الاطلاع على الجهود المبذولة لتقديم الدعم التقني والفني للطلاب، وأعمال لجان الدعم التعليمي والإرشادي، وتذليل الصعوبات كافة التي قد تواجه الطلبة بالشراكة مع أولياء الأمور.