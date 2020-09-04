احدث الأخبار

شرطة الرياض: القبض على أربعة أشخاص سرقوا كيابل نحاسية وقواطع كهربائية من مواقع متعددة بالرياض
منطقة الرياض
 أمير المدينة المنورة يتفقد مشروع جادة أحد
منطقة المدينة المنورة
 وزير الرياضة يوجه بدعم الأندية المشاركة في دوري أبطال آسيا بمليون ريال
أبرز المواد
 مدير تعليم رجال ألمع يتفقد مدارس المحافظة
منطقة عسير
 مدني أبها يتمكن من إنقاذ شخصين في منطقة جبلية وعرة في جبال الشرف
منطقة عسير
 ارتفاع سعر نفط خام القياس العالمي “برنت”
أبرز المواد
 بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة .. المنظمة الدولية للهجرة توزع مصابيح تعمل بالطاقة الشمسية لمخيمات النازحين في محافظة مأرب
أبرز المواد
 عبور 18 شاحنة إغاثية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة منفذ الوديعة متوجهة لعدة محافظات يمنية
أبرز المواد
 الصحة: استمرار انخفاض حالات الإصابة اليومية إلى مادون ال”900” حالة وإجراء أكثر من “52” ألف فحص مخبري جديد
أبرز المواد
 شرطة الرياض تطيح بتشكيل عصابي امتهن تحويل أموال إلى خارج المملكة بطرق غير نظامية عبر حسابات تجارية فردية لمواطنين
أبرز المواد
 “التجارة” تشهر بمواطن ومقيم تورطا بجريمة التستر والمتاجرة في التمور
أبرز المواد
 السفارة في الكويت تنفي فرض رسوم دخول للمملكة على الأشخاص والمركبات غير السعودية
أبرز المواد
شرطة الرياض: القبض على أربعة أشخاص سرقوا كيابل نحاسية وقواطع كهربائية من مواقع متعددة بالرياض

شرطة الرياض: القبض على أربعة أشخاص سرقوا كيابل نحاسية وقواطع كهربائية من مواقع متعددة بالرياض

منطقة الرياض
أمير المدينة المنورة يتفقد مشروع جادة أحد

أمير المدينة المنورة يتفقد مشروع جادة أحد

منطقة المدينة المنورة
وزير الرياضة يوجه بدعم الأندية المشاركة في دوري أبطال آسيا بمليون ريال

وزير الرياضة يوجه بدعم الأندية المشاركة في دوري أبطال آسيا بمليون ريال

أبرز المواد
مدير تعليم رجال ألمع يتفقد مدارس المحافظة

مدير تعليم رجال ألمع يتفقد مدارس المحافظة

منطقة عسير

وزير الرياضة يوجه بدعم الأندية المشاركة في دوري أبطال آسيا بمليون ريال

وزير الرياضة يوجه بدعم الأندية المشاركة في دوري أبطال آسيا بمليون ريال
http://almnatiq.net/?p=900037
المناطق - واس

وجَّه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، بتقديم دعم مالي قدره مليون ريال لكل نادٍ مشاركٍ في النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا 2020، والتي سيتم استئنافها في 14 سبتمبر 2020 الجاري بنظام التجمع، حسب قرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، جرّاء جائحة فيروس كورونا المستجد COVID-19، إضافة إلى التكفل بقيمة سكن الأندية الأربعة والبالغة مليونين و600 ألف ريال.
وتأتي هذه البادرة دعماً للأندية السعودية المشاركة وتحفيزاً لها لخوض غمار البطولة القارية في ظل هذه الظروف الاستثنائية، وتقديم المستويات المشرفة والمتميزة التي تعكس مدى تطور كرة القدم السعودية، ولمواصلة العطاء في هذه البطولة نحو الوصول إلى الأدوار المتقدمة بمشيئة الله تعالى.
يذكر أن النسخة الحالية من هذه البطولة يشارك بها كل من أندية الهلال والنصر والأهلي والتعاون، وستستأنف من خلال استكمال ما تبقى من جولات في دور المجموعات، وصولاً إلى الدور نصف النهائي من المسابقة.

روابط ذات صلة

ارتفاع سعر نفط خام القياس العالمي “برنت”

ارتفاع سعر نفط خام القياس العالمي “برنت”
بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة .. المنظمة الدولية للهجرة توزع مصابيح تعمل بالطاقة الشمسية لمخيمات النازحين في محافظة مأرب

بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة .. المنظمة الدولية للهجرة توزع مصابيح تعمل بالطاقة الشمسية لمخيمات النازحين في محافظة مأرب
عبور 18 شاحنة إغاثية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة منفذ الوديعة متوجهة لعدة محافظات يمنية

عبور 18 شاحنة إغاثية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة منفذ الوديعة متوجهة لعدة محافظات يمنية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*