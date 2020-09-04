أمير المدينة المنورة يتفقد مشروع جادة أحد

ويُنفذ مشروع جادة أحد على عدة مراحل بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة المتوازنة وتوظيف المقومات الثقافية والطبيعة والتاريخية للمنطقة مع المخططات التطويرية الواقعة ضمن نطاق المشروع التي تشهد توافد الأهالي والزوار على مدار العام.

من جانبه أوضح معالي أمين منطقة المدينة المنورة المهندس فهد بن محمد البليهشي، أن المشروع يهدف إلى استثمار مقومات الجذب الطبيعية والتراثية وإضافة عناصر مقترحة وتطوير العناصر القائمة بهدف تحويل الجادة إلى واجهة متكاملة بالإضافة إلى رفع مستوى الخدمات والبنية التحتية التي تتناسب مع المتطلبات التشغيلية وحجم كثافة الزوار ومرتاديه، إلى جانب العمل على إبراز المعالم التاريخية والمواقع ذات الأهمية التي يمر بها الطريق وكذلك إيجاد ممشى وممرات آمنة ومريحة للمُشاة تحفز على ممارسة رياضة المشي، بالإضافة إلى تطوير واجهات المباني الواقعة ضمن نطاق المشروع بكافة مقوماتها العمرانية وإعادة تأهيلها بما يتناسب مع الهوية العمرانية والتراثية في المنطقة الأمر الذي يحولها إلى نقطة للجذب السياحي تساهم في تشجيع المستثمرين على ضخ المزيد من الاستثمارات فيها بعد تحويلها إلى منتج سياحي متكامل على المستوى المحلي.