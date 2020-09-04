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شرطة الرياض: القبض على أربعة أشخاص سرقوا كيابل نحاسية وقواطع كهربائية من مواقع متعددة بالرياض

شرطة الرياض: القبض على أربعة أشخاص سرقوا كيابل نحاسية وقواطع كهربائية من مواقع متعددة بالرياض

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شرطة الرياض: القبض على أربعة أشخاص سرقوا كيابل نحاسية وقواطع كهربائية من مواقع متعددة بالرياض

شرطة الرياض: القبض على أربعة أشخاص سرقوا كيابل نحاسية وقواطع كهربائية من مواقع متعددة بالرياض
http://almnatiq.net/?p=900046
المناطق - واس

صرَّح مساعد المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس ، بأن الأجهزة الأمنية تمكنت – بفضل الله – من القبض على أربعة أشخاص من الجنسية اليمنية ( ثلاثة مخالفين لنظام أمن الحدود، ومقيم جميعهم في العقد الثالث من العمر)، امتهنوا سرقة كيابل نحاسية وقواطع كهربائية من القصور والمباني الحكومية غير المأهولة، وغرف الكهرباء الخاصة بالمرافق العامة والمحطات التابعة للشركة السعودية للكهرباء، حيث بلغت قيمة المسروقات (655,000) ريال في (35) قضية سرقة من مواقع متعددة بمدينة الرياض، وقد جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة لإحالتهم إلى النيابة العامة.

 

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