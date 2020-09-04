احدث الأخبار

قبرص: “عدوانية” تركيا تقود لـ”وضع متفجر” في المتوسط
أبرز المواد
 شرطة الرياض: القبض على أربعة أشخاص سرقوا كيابل نحاسية وقواطع كهربائية من مواقع متعددة بالرياض
منطقة الرياض
 أمير المدينة المنورة يتفقد مشروع جادة أحد
منطقة المدينة المنورة
 وزير الرياضة يوجه بدعم الأندية المشاركة في دوري أبطال آسيا بمليون ريال
أبرز المواد
 مدير تعليم رجال ألمع يتفقد مدارس المحافظة
منطقة عسير
 مدني أبها يتمكن من إنقاذ شخصين في منطقة جبلية وعرة في جبال الشرف
منطقة عسير
 ارتفاع سعر نفط خام القياس العالمي “برنت”
أبرز المواد
 بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة .. المنظمة الدولية للهجرة توزع مصابيح تعمل بالطاقة الشمسية لمخيمات النازحين في محافظة مأرب
أبرز المواد
 عبور 18 شاحنة إغاثية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة منفذ الوديعة متوجهة لعدة محافظات يمنية
أبرز المواد
 الصحة: استمرار انخفاض حالات الإصابة اليومية إلى مادون ال”900” حالة وإجراء أكثر من “52” ألف فحص مخبري جديد
أبرز المواد
 شرطة الرياض تطيح بتشكيل عصابي امتهن تحويل أموال إلى خارج المملكة بطرق غير نظامية عبر حسابات تجارية فردية لمواطنين
أبرز المواد
 “التجارة” تشهر بمواطن ومقيم تورطا بجريمة التستر والمتاجرة في التمور
أبرز المواد
قبرص: “عدوانية” تركيا تقود لـ”وضع متفجر” في المتوسط

قبرص: “عدوانية” تركيا تقود لـ”وضع متفجر” في المتوسط

أبرز المواد
شرطة الرياض: القبض على أربعة أشخاص سرقوا كيابل نحاسية وقواطع كهربائية من مواقع متعددة بالرياض

شرطة الرياض: القبض على أربعة أشخاص سرقوا كيابل نحاسية وقواطع كهربائية من مواقع متعددة بالرياض

منطقة الرياض
أمير المدينة المنورة يتفقد مشروع جادة أحد

أمير المدينة المنورة يتفقد مشروع جادة أحد

منطقة المدينة المنورة
وزير الرياضة يوجه بدعم الأندية المشاركة في دوري أبطال آسيا بمليون ريال

وزير الرياضة يوجه بدعم الأندية المشاركة في دوري أبطال آسيا بمليون ريال

أبرز المواد

قبرص: “عدوانية” تركيا تقود لـ”وضع متفجر” في المتوسط

قبرص: “عدوانية” تركيا تقود لـ”وضع متفجر” في المتوسط
http://almnatiq.net/?p=900048
المناطق - وكالات

ندد الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، الجمعة، بـ”عدوانية” تركيا، داعيا إلى إجراء محادثات لحل الخلاف بشأن الحدود البحرية وحقوق التنقيب عن الغاز، محذرا من أن التوتر المتصاعد في المتوسط يهدد بزعزعة استقرار المنطقة بأسرها.

وقال أناستاسيادس في مقابلة مع “فرانس برس”: “هناك عدوانية، مع نية للسيطرة على المنطقة برمتها بالفعل. لذا نشهد توترا متزايدا والوضع الناجم متفجر جدا ويثير القلق”.

وأوضح أن قبرص المجزأة تواجه “وضعا خطيرا للغاية” ودان أنقرة لما اعتبره “استفزازات” و”انتهاكات للقانون الدولي” تخرق “المنطقة الاقتصادية الحصرية” لقبرص.

وحذر أناستاسيادس من أن أنقرة “تعرّض استقرار وأمن المنطقة برمتها للخطر”، مشيرا في المقابلة التي أجريت معه في القصر الرئاسي في نيقوسيا إن “مواصلة تركيا عمليات التنقيب غير القانونية، أدت إلى العسكرة المكثفة لجوارنا”.

وشدد على أنه إذا اتخذت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الخطوات اللازمة “يمكن أن نتفادى المزيد من التصعيد”.

وأكد الرئيس القبرصي أن بلاده لا تريد أن تُفرض عقوبات على تركيا، موضحا: “العقوبات ليست هدفنا. هدفنا أن نرى أنه من خلال حوار يمكننا التوصل لتسوية تكون متوافقة تماما مع ما ينص عليه القانون الدولي”.

وحضّ تركيا على الموافقة إما على عرض القضية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، أو أمام تحكيم دولي، مبينا: “عليهم أن يدركوا أن عليهم الالتزام بالقانون الدولي، وعدم تفسير القانون الدولي وفقا لنهجهم التوسعي”.

وأثنى الرئيس القبرصي على “الموقف الحازم” لفرنسا خلال الأزمة الحالية قائلا إن باريس كانت “صوتا رائدا لما يتعين على أوروبا القيام به لحماية الدول الأعضاء من هذه العدوانية”.

وأجرت كل من اليونان وتركيا تدريبات بحرية في المنطقة لتأكيد مطالبهما بالسيادة على موارد غاز وعلى مناطق اقتصادية حصرية.

وهدد الاتحاد الأوروبي في 28 أغسطس تركيا من احتمال فرض عقوبات جديدة عليها ما لم يتم تحقيق تقدم باتّجاه خفض التوتر في شرق المتوسط.

ويتصاعد التوتر إزاء أنشطة التنقيب التركية في شرق المتوسط، وهو ما تعتبره قبرص وحليفتها اليونان انتهاكا لسيادتهما.

روابط ذات صلة

وزير الرياضة يوجه بدعم الأندية المشاركة في دوري أبطال آسيا بمليون ريال

وزير الرياضة يوجه بدعم الأندية المشاركة في دوري أبطال آسيا بمليون ريال
ارتفاع سعر نفط خام القياس العالمي “برنت”

ارتفاع سعر نفط خام القياس العالمي “برنت”
بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة .. المنظمة الدولية للهجرة توزع مصابيح تعمل بالطاقة الشمسية لمخيمات النازحين في محافظة مأرب

بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة .. المنظمة الدولية للهجرة توزع مصابيح تعمل بالطاقة الشمسية لمخيمات النازحين في محافظة مأرب

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*