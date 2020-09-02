الشؤون الإسلامية بحائل توزع 40 ألف كمامة وبروشورات ومعقمات بمساجد وجوامع حائل

المناطق - حائل

اطلق فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة حـــائــل اليوم المرحلة الأولى من مباردة الوقاية في حائل هدف وغاية والتي تستهدف توزيع عدد 40 ألف كمام ومجموعة من الأدوات الاحترازية بمساجد وجوامع المنطقة ، في إطار الجهود التي تقدمها لحماية مرتادي بيوت الله من فيروس كورونا.

وتأتي هذه الفعالية ضمن المرحلة الأولى من المبادرة والتي دشنها المدير العام فرع الوزارة بمنطقة حائل الشيخ عبدالله بن محمد المجماج يوم الأحد الماضي ، بحضور كل من مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة حائل الاستاذ فريح العياد، و مساعد مدير عام فرع لوزارة الشؤون الإسلامية الشيخ محمد عمر السائح .

وأكد الشيخ المجماج أن هذه المبادرة تقام بالشراكة مع ( صندوق الوقف الصحي ممثل بمركز الدعم المجتمعي )،ضمن الجهود التي تبذلها القطاعات المعنية بالمنطقة بمتابعة مستمرة من سمو أمير المنطقة وسمو نائبة ، مبينا أن المبادرات والجهود التي يواصل فرع حائل والفروع الاخرى في المملكة تنفيذها تنبثق من حرص الوزرة والمتابعة الحثيثة لمعالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل للشيخ، على تلمس حاجة المجتمع والقيام برسالة السامية التي تضطلع بها الوزارة تحقيقاً لرؤى القيادة الرشيدة .

وأشار إلى أن هذه الجهود التي يبذلها الفرع في مجال التوعية حيال ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية وضرورة الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا والحث على استشعار المسؤولية من الجميع هي واجب شرعي ومبادرة وطنية يرى الفرع انها من صميم عمله وهدف رئيس له .

الجدير بالذكر أن المبادرة لاقت ترحيب وإشادة من المصلين بمساجد وجوامع منطقة حائل الذين أشادوا بالدور الذي تقدمه الشؤون الإسلامية بالمنطقة لمواكبة جهود الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا والعناية بالمساجد .