احدث الأخبار

وزير الاتصالات: رفعنا سرعة الإنترنت في القرى والهجر لـ 5 أضعاف
أبرز المواد
 “البيئة”: أكثر من 140 فرقة ميدانية تكافح أسراب الجراد الصحراوي في “عسير”
محليات
 ميسي يحسم موقفه ويقرر البقاء مع برشلونة.. ويكشف الدوافع
أبرز المواد
 الشؤون الإسلامية بحائل توزع 40 ألف كمامة وبروشورات ومعقمات بمساجد وجوامع حائل
منطقة حائل
 العامل الأقل شهرة لآلام الظهر .. غالبا ما يتجاهله معظمنا ويزيد الألم سوءا!
أبرز المواد
 وكالة الطاقة الذرية تكشف تجاوز إيران في تخصيب اليورانيوم
أبرز المواد
 اليابان تتأهب لمواجهة إعصار هائل وغير مسبوق
أبرز المواد
 أمانة الجوف تواصل حملات معالجة التشوه البصري
منطقة الجوف
 قبرص: “عدوانية” تركيا تقود لـ”وضع متفجر” في المتوسط
أبرز المواد
 شرطة الرياض: القبض على أربعة أشخاص سرقوا كيابل نحاسية وقواطع كهربائية من مواقع متعددة بالرياض
منطقة الرياض
 أمير المدينة المنورة يتفقد مشروع جادة أحد
منطقة المدينة المنورة
 وزير الرياضة يوجه بدعم الأندية المشاركة في دوري أبطال آسيا بمليون ريال
أبرز المواد
وزير الاتصالات: رفعنا سرعة الإنترنت في القرى والهجر لـ 5 أضعاف

وزير الاتصالات: رفعنا سرعة الإنترنت في القرى والهجر لـ 5 أضعاف

أبرز المواد
“البيئة”: أكثر من 140 فرقة ميدانية تكافح أسراب الجراد الصحراوي في “عسير”

“البيئة”: أكثر من 140 فرقة ميدانية تكافح أسراب الجراد الصحراوي في “عسير”

محليات
ميسي يحسم موقفه ويقرر البقاء مع برشلونة.. ويكشف الدوافع

ميسي يحسم موقفه ويقرر البقاء مع برشلونة.. ويكشف الدوافع

أبرز المواد
الشؤون الإسلامية بحائل توزع 40 ألف كمامة وبروشورات ومعقمات بمساجد وجوامع حائل

الشؤون الإسلامية بحائل توزع 40 ألف كمامة وبروشورات ومعقمات بمساجد وجوامع حائل

منطقة حائل

الشؤون الإسلامية بحائل توزع 40 ألف كمامة وبروشورات ومعقمات بمساجد وجوامع حائل

الشؤون الإسلامية بحائل توزع 40 ألف كمامة وبروشورات ومعقمات بمساجد وجوامع حائل
http://almnatiq.net/?p=900069
المناطق - حائل

اطلق فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة حـــائــل اليوم المرحلة الأولى من مباردة الوقاية في حائل هدف وغاية والتي تستهدف توزيع عدد 40 ألف كمام ومجموعة من الأدوات الاحترازية بمساجد وجوامع المنطقة ، في إطار الجهود التي تقدمها لحماية مرتادي بيوت الله من فيروس كورونا.
وتأتي هذه الفعالية ضمن المرحلة الأولى من المبادرة والتي دشنها المدير العام فرع الوزارة بمنطقة حائل الشيخ عبدالله بن محمد المجماج يوم الأحد الماضي ، بحضور كل من مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة حائل الاستاذ فريح العياد، و مساعد مدير عام فرع لوزارة الشؤون الإسلامية الشيخ محمد عمر السائح .
وأكد الشيخ المجماج أن هذه المبادرة تقام بالشراكة مع ( صندوق الوقف الصحي ممثل بمركز الدعم المجتمعي )،ضمن الجهود التي تبذلها القطاعات المعنية بالمنطقة بمتابعة مستمرة من سمو أمير المنطقة وسمو نائبة ، مبينا أن المبادرات والجهود التي يواصل فرع حائل والفروع الاخرى في المملكة تنفيذها تنبثق من حرص الوزرة والمتابعة الحثيثة لمعالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل للشيخ، على تلمس حاجة المجتمع والقيام برسالة السامية التي تضطلع بها الوزارة تحقيقاً لرؤى القيادة الرشيدة .
وأشار إلى أن هذه الجهود التي يبذلها الفرع في مجال التوعية حيال ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية وضرورة الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا والحث على استشعار المسؤولية من الجميع هي واجب شرعي ومبادرة وطنية يرى الفرع انها من صميم عمله وهدف رئيس له .
الجدير بالذكر أن المبادرة لاقت ترحيب وإشادة من المصلين بمساجد وجوامع منطقة حائل الذين أشادوا بالدور الذي تقدمه الشؤون الإسلامية بالمنطقة لمواكبة جهود الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا والعناية بالمساجد .

روابط ذات صلة

نائب أمير منطقة حائل يستقبل المشرف العام على فروع وزارة البيئة والمياه

نائب أمير منطقة حائل يستقبل المشرف العام على فروع وزارة البيئة والمياه
القبض على 3 مقيمين سرقوا 14 بطارية ومولداً كهربائياً بحائل

القبض على 3 مقيمين سرقوا 14 بطارية ومولداً كهربائياً بحائل
أمير حائل يعقد اجتماعاً مع معالي وزير الشؤون البلدية والقروية

أمير حائل يعقد اجتماعاً مع معالي وزير الشؤون البلدية والقروية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*