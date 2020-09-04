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وزير الاتصالات: رفعنا سرعة الإنترنت في القرى والهجر لـ 5 أضعاف

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وزير الاتصالات: رفعنا سرعة الإنترنت في القرى والهجر لـ 5 أضعاف

وزير الاتصالات: رفعنا سرعة الإنترنت في القرى والهجر لـ 5 أضعاف
http://almnatiq.net/?p=900081
المناطق - الرياض

صرح وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، المهندس عبدالله السواحه، أن الوزارة استطاعت رفع مستوى سرعات الإنترنت في القرى والهجر لـ 5 أضعاف، وذلك بعد زيادة النمو في عدد المساكن فيها.

جاء ذلك في حوار مفتوح للوزير بمشاركة وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ خلال زيارتهما للمدرسة الافتراضية، مع الصحفيين وممثلي وسائل الإعلام، والذي أكد خلاله أنه منذ بداية جائحة كورونا والمملكة تحقق نجاحات في التعامل مع هذه الأزمة.

وأشاد الوزير بالدور الذي يقدمه المعلمون والمعلمات وأولياء أمور الطلاب في هذه المرحلة، وذلك للمواءمة في الفجوة ما بين العالم المكاني والافتراضي في البيئة المدرسية.

وأكد السواحه أن الاستثمار في البنية التحتية الرقمية في المملكة وفق رؤية المملكة 2030، مكّن المملكة من التعامل الأمثل مع الواقع الجديد الذي فرضته جائحة كورونا من خلال الاعتماد على التقنية، الأمر الذي انعكس على الصحة الرقمية، وتبني المدفوعات الرقمية والعمل عن بُعد.

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