احدث الأخبار

البحرين تسمح بدخول مواطني مجلس التعاون وحاملي التأشيرات الإلكترونية
أبرز المواد
 كورونا يتفشى في أنقرة وحديث عن ذروة ثانية للفيروس
أبرز المواد
 وزير الاتصالات: رفعنا سرعة الإنترنت في القرى والهجر لـ 5 أضعاف
أبرز المواد
 “البيئة”: أكثر من 140 فرقة ميدانية تكافح أسراب الجراد الصحراوي في “عسير”
محليات
 ميسي يحسم موقفه ويقرر البقاء مع برشلونة.. ويكشف الدوافع
أبرز المواد
 الشؤون الإسلامية بحائل توزع 40 ألف كمامة وبروشورات ومعقمات بمساجد وجوامع حائل
منطقة حائل
 العامل الأقل شهرة لآلام الظهر .. غالبا ما يتجاهله معظمنا ويزيد الألم سوءا!
أبرز المواد
 وكالة الطاقة الذرية تكشف تجاوز إيران في تخصيب اليورانيوم
أبرز المواد
 اليابان تتأهب لمواجهة إعصار هائل وغير مسبوق
أبرز المواد
 أمانة الجوف تواصل حملات معالجة التشوه البصري
منطقة الجوف
 قبرص: “عدوانية” تركيا تقود لـ”وضع متفجر” في المتوسط
أبرز المواد
 شرطة الرياض: القبض على أربعة أشخاص سرقوا كيابل نحاسية وقواطع كهربائية من مواقع متعددة بالرياض
منطقة الرياض
البحرين تسمح بدخول مواطني مجلس التعاون وحاملي التأشيرات الإلكترونية

البحرين تسمح بدخول مواطني مجلس التعاون وحاملي التأشيرات الإلكترونية

أبرز المواد
كورونا يتفشى في أنقرة وحديث عن ذروة ثانية للفيروس

كورونا يتفشى في أنقرة وحديث عن ذروة ثانية للفيروس

أبرز المواد
وزير الاتصالات: رفعنا سرعة الإنترنت في القرى والهجر لـ 5 أضعاف

وزير الاتصالات: رفعنا سرعة الإنترنت في القرى والهجر لـ 5 أضعاف

أبرز المواد
“البيئة”: أكثر من 140 فرقة ميدانية تكافح أسراب الجراد الصحراوي في “عسير”

“البيئة”: أكثر من 140 فرقة ميدانية تكافح أسراب الجراد الصحراوي في “عسير”

محليات

البحرين تسمح بدخول مواطني مجلس التعاون وحاملي التأشيرات الإلكترونية

البحرين تسمح بدخول مواطني مجلس التعاون وحاملي التأشيرات الإلكترونية
http://almnatiq.net/?p=900088
المناطق - وكالات

قررت السلطات البحرينية السماح لمواطني مجلس التعاون الخليجي وحاملي التأشيرات الإلكترونية والمؤهلين للحصول على تأشيرات عند الوصول بالدخول إلى البلاد.

ونقلت “الاقتصادية”، عن إدارة مطار البحرين اليوم الجمعة إن المملكة قررت السماح بدخول مواطني مجلس التعاون الخليجي وحاملي التأشيرات الإلكترونية والمؤهلين للحصول على تأشيرات عند الوصول.

ووفقا لوكالة “رويترز” فإن سلطات المطار أعلنت على تويتر أنه يجب على القادمين إلى المملكة الخضوع لفحص (بي.سي.آر) للكشف عن كورونا على نفقتهم الخاصة.

وسيتعين على القادمين عزل أنفسهم ذاتيا لحين ظهور نتائج الفحص والتأكد من سلبيتها.

روابط ذات صلة

كورونا يتفشى في أنقرة وحديث عن ذروة ثانية للفيروس

كورونا يتفشى في أنقرة وحديث عن ذروة ثانية للفيروس
وزير الاتصالات: رفعنا سرعة الإنترنت في القرى والهجر لـ 5 أضعاف

وزير الاتصالات: رفعنا سرعة الإنترنت في القرى والهجر لـ 5 أضعاف
ميسي يحسم موقفه ويقرر البقاء مع برشلونة.. ويكشف الدوافع

ميسي يحسم موقفه ويقرر البقاء مع برشلونة.. ويكشف الدوافع

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*