البحرين تسمح بدخول مواطني مجلس التعاون وحاملي التأشيرات الإلكترونية

المناطق - وكالات

قررت السلطات البحرينية السماح لمواطني مجلس التعاون الخليجي وحاملي التأشيرات الإلكترونية والمؤهلين للحصول على تأشيرات عند الوصول بالدخول إلى البلاد.

ونقلت “الاقتصادية”، عن إدارة مطار البحرين اليوم الجمعة إن المملكة قررت السماح بدخول مواطني مجلس التعاون الخليجي وحاملي التأشيرات الإلكترونية والمؤهلين للحصول على تأشيرات عند الوصول.

ووفقا لوكالة “رويترز” فإن سلطات المطار أعلنت على تويتر أنه يجب على القادمين إلى المملكة الخضوع لفحص (بي.سي.آر) للكشف عن كورونا على نفقتهم الخاصة.

وسيتعين على القادمين عزل أنفسهم ذاتيا لحين ظهور نتائج الفحص والتأكد من سلبيتها.