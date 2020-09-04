أهالي وادي الدواسر يطالبون بإعادة فتح مكتب التأمينات الاجتماعية بالمحافظة

المناطق - وادي الدواسر - فالح الدوسري

طالب عدد من أهالي محافظة وادي الدواسر الجهات ذات العلاقة بضرورة التوجيه بإعادة فتح مكتب التأمينات الاجتماعية بالمحافظة، والذي يخدم سكان وادي الدواسر والسليل والقرى والهجر المحيطة بها.

وأكد عدد من المواطنين في حديثهم لـ (جوال منطقة الرياض ) أهمية التوجيه بإعادة فتح مكتب التأمينات الاجتماعية بوادي الدواسر، وذلك نسبة للبعد المكاني من المدن حيث أن المحافظة تبعد عن الخرج والرياض حوالي ٧٠٠ كم، وفي حالة اضطرار العملاء لمراجعة المكتب حسب نوع المعاملة أو لوجود خلل فني بالموقع ويصعب حلها إلا عن طريق المكتب.

وشكا الأهالي من عدم رد موظفي التأمينات الاجتماعية بوادي الدواسر على اتصالاتهم ، سواء بالهاتف او الجوالات الخاصة وعدم الرد من الهاتف المجاني، مشيرين إلى أنهم عند سؤال الموظفين يفيدون بأن الاتصالات كثيرة وهناك زحام شديد على وسائل الاتصال.

وقال المواطن ناصر بن فياض الودعاني إن محافظة وادي الدواسر في حاجة عاجلة لإعادة افتتاح هذا المكتب، مشيرًا إلى زيادة العدد الكلي لسكان المحافظة، إلى جانب وجود عدد المنشآت والشركات الناشئة والكبيرة .

ولفت إلى أن فتح المكتب في المحافظة غير مكلف، حيث أن مقر مندوبية محافظة وادي الدواسر بنفس مبنى وكتب الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بدون مقابل ولا يوجد عليها رسوم وبالتالي لا توجد تكاليف اضافية على التأمينات الاجتماعية لكي تغلق المندوبية بوادي الدواسر.

من جانبه بيّن المواطن عبد الله سعيد دحيم، أن مندوبية التأمينات الاجتماعية تم اعتماد تحويلها الى مركز منذ سنوات من قبل المحافظ السابق، ولم يتم تنفيذ هذا الاجراء بأرض الواقع مع أن المندوبيات الأخرى مثل مندوبية التأمينات الاجتماعية بالمجمعة والزلفي تم افتتاح مراكز مستقلة بها وزيادة الموظفين بها مع انها قريبة من بعضها البعض ولا تبعد عن مدينة الرياض إلا ٢٠٠ كم تقريبا .