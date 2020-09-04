مدني أبها ينقذ شخصاً سقط في منطقة جبلية وعرة بعقبة ردوم

المناطق - عسير

أوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب / محمد السيد أنه في تمام الساعة (١٥:٣٧) من مساء اليوم الجمعة الموافق ١٤٤٢/٠١/١٦هـ ورد بلاغ لمركز التحكم والتوجيه بالإدارة العامة للدفاع المدني بأبها يفيد بسقوط شخص من مرتفع جبلي بعقبة ردوم بمركز الشعف وعلى الفور تم نقل الفرق اللازمة للموقع وعند أقصى نقطة تبلغها الآليات تم الترجل من قبل فرق الإنقاذ والنزول على الاقدام حوالي (٢٠٠ متر) الى موقع الحالة وبالوصول إتضح بأن الحالة عبارة عن سقوط مواطن في العقد الثاني من العمر من مرتفع جبلي نتج عنه إصابته بكسور في القدمين وقد تم استخراجه ونقله عن طريق الفرقة الى منطقة آمنه وتسليمه من بعدها الى الهلال الاحمر وسُلم الحادث للشرطة حسب الإختصاص.