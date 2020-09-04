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الأخضر الشاب يواجه نظيره الكرواتي غداً في افتتاح مشاركته بدورة كرواتيا الودية

الأخضر الشاب يواجه نظيره الكرواتي غداً في افتتاح مشاركته بدورة كرواتيا الودية

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الأخضر الشاب يواجه نظيره الكرواتي غداً في افتتاح مشاركته بدورة كرواتيا الودية

الأخضر الشاب يواجه نظيره الكرواتي غداً في افتتاح مشاركته بدورة كرواتيا الودية
http://almnatiq.net/?p=900107
المناطق - واس

يفتتح المنتخب السعودي تحت 19 عامًا غدًا مبارياته ضمن الدورة الدولية الودية بكرواتيا، التي تمتد حتى 11 من سبتمبر الجاري، بمواجهة نظيره الكرواتي عند الثالثة والنصف مساءً بتوقيت كرواتيا (الرابعة والنصف مساءً بتوقيت المملكة)، في إطار برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 19 عامًا 2020 في أوزبكستان والمزمع انطلاقها منتصف أكتوبر المقبل.
وعلى الصعيد الميداني، دشّن الأخضر صباح اليوم تدريباته ضمن معسكره في كرواتيا، وطبّق اللاعبون خلال الحصة التدريبية تمارين لياقية وتكتيكية.
واستدعى المدير الفني للمنتخب، “الهولندي” دامين هيرتوج (28) لاعبًا للمعسكر، هم : رائد أزيبي، وسعد القرني، ومشاري سنيور، وعبدالرحمن الصانبي، وخالد دغريري، وبندر درويش، وسعد الموسى، ومناف أبو يابس، وباسل الحضيف، وعلي فؤاد، وعلي العبسي، ونواف المطيري، وفهد الدوسري، وأحمد الغامدي، وفيصل الغامدي، ومشعل الصبياني، وأيمن يحيى، وزياد الجهني، وسعد الناصر، وهيثم عسيري، وهزاع الغامدي، وأحمد بصاص، ونواف العصيمي، وخليل العبسي، وعيسى ذكر الله، وحسن العلي، ومحمد مران، وريان البلوشي.
يُذكر أن قرعة بطولة كأس آسيا تحت 19 عامًا 2020 في أوزبكستان والمؤهلة لكأس العالم تحت 20 عامًا 2021 في إندونيسيا، وضعت المنتخب السعودي في المجموعة “الثالثة” إلى جوار منتخبات أستراليا، وفيتنام، ولاوس.

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