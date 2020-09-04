أكثر من 214 مليون ريال مبيعات “مهرجان بريدة للتمور” في أسبوع

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حقق مهرجان بريدة للتمور أرقامًا قياسية في حجم المبيعات والصفقات بين المزارعين وتجار التمور والمستهلكين تجاوزت 214 مليون ريال فقط خلال أسبوع من أيام عمر المهرجان ، الذي يعد أكبر مهرجان تمور في العالم ، حيث تجاوزت الطاقة الإنتاجية والاستيعابية لمهرجان بريدة للتمور حاجز 11.687.856 مليون كيلوجرام من التمور تم جلبها إلى ساحة الحراج بمدينة التمور ببريدة في أكثر من 2.921.964 مليون عبوة ، تم نقلها داخل مقر السوق بواسطة 12.802 ألف مركبة ، مُحققًا أسبوعاً استثنائيًّا اتصف بحركة تسويقية نشطة ، دفعت منتج التمور إلى تصدُّر المشهد الغذائي على كافة الأصعدة ، وذلك خلال الفترة من 2/1/1442هـ حتى 9/1/1442هـ وفقاً لما نشره المركز الوطني للنخيل استناداً للجنة الإحصاء بمهرجان بريدة للتمور.

وأوضح الرئيس التنفيذي لمهرجان بريدة للتمور الدكتور خالد النقيدان ، أن مهرجان بريدة للتمور بموسمه الحالي استطاع أن يكون الأول بين الأسواق الغذائية والزراعية المتخصصة ، من ناحية حجم كميات التمور المعروضة وحركة البيع والشراء وقيمة التداولات المالية ، حيث يعمل على تسويق وبيع التمور ومشتقات النخيل ، وصولاً إلى تصديرها للدول المجاورة ، لافتاً إلى أن المهرجان وما سجله من أرقام هي حصيلة أسبوع واحد فقط وتختص بما يدور في ساحة السوق بمدينة التمور ببريدة وحدها ، مؤكداً أن ما يباع داخل المهرجان يشكل ما نسبته 40% من إجمالي حركات البيع والشراء خلال الموسم بأكمله ، والباقي خارج أروقته سواء في المزارع والمصانع والمحال التجارية ونقاط البيع ، وعبر خدمات الأون لاين والتطبيقات المتنوعة.