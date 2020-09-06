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272.7 مليار ريال إيرادات الشركات المدرجة في الربع الثاني .. 29 شركة تجاوزت المليار

272.7 مليار ريال إيرادات الشركات المدرجة في الربع الثاني .. 29 شركة تجاوزت المليار
http://almnatiq.net/?p=900131
المناطق - الرياض

بلغ إجمالي إيرادات الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية نحو 272.73 مليار ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري 2020، متراجعة 40.6 في المائة على أساس سنوي، بعد أن كانت تبلغ نحو 459.5 مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وحققت 29 شركة إيرادات مليارية خلال الربع الثاني، من إجمالي الشركات المدرجة باستثناء الشركات غير المعلنة خلال الفترة، وكذلك الصناديق العقارية المتداولة، علما أن الإيرادات الواردة هي التي حققتها الشركات جراء نشاطها الرئيس ولا تشمل أي إيرادات أخرى.
وبحسب رصد “الاقتصادية”، شكلت الشركات ذات الإيرادات المليارية نحو 16 في المائة من إجمالي الشركات المعلنة لنتائج أعمالها للربع الثاني، إلا أن إيراداتها شكلت نحو 89 في المائة من إجمالي إيرادات السوق خلال الفترة.
وتصدرت هذه الشركات بطبيعة الحال شركة أرامكو السعودية بإيرادات 123.2 مليار ريال تعادل نحو 45.2 في المائة من إجمالي إيرادات الشركات المدرجة في سوق الأسهم خلال الربع الثاني 2020.

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