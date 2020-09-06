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شكاوى من صعوبات الدخول على منصة “مدرستي”.. ومطالب بتغيير الأوقات

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شكاوى من صعوبات الدخول على منصة “مدرستي”.. ومطالب بتغيير الأوقات

شكاوى من صعوبات الدخول على منصة “مدرستي”.. ومطالب بتغيير الأوقات
http://almnatiq.net/?p=900136
المناطق - الرياض

طالب عدد من الموظفين بتغيير أوقات الدخول على منصة «مدرستي»، خاصةً أنها قد تتعارض مع أوقات أعمالهم، وكذلك مواجهة بعض الصعوبات في الدخول للمنصة.

وأوضح المعلم «ناصر العبري» أنه إن لم يكن وقت الدخول على المنصة لا يتعارض مع وقت العمل بالنسبة له، فقد يتعارض مع أناسٍ آخرين يعملون في الفترات المسائية، مبينًا أن فصل وقت حضور الابتدائي عن وقت حضور المتوسط والثانوي، له شقان، أحدهما إيجابي، والآخر سلبي، فالأمر الإيجابي يكون من ناحية عدم الضغط، ويساعد في التركيز على كل ابنٍ على حدة، فيما يُعتبر سلبيًا من ناحية الانشغال بالأطفال في فترة المساء، والانشغال بالأكبر سِنًّا في فترة الصباح؛ ما يؤدي إلى صعوبة التركيز والمتابعة، وذلك لطول الفترة المستغرقة، بالإضافة إلى أن هناك صعوبة في توفير الأجهزة، خاصةً عند وجود أكثر من ابنٍ في نفس المرحلة.

وذكر المعلم «مفلح الشهراني» أن هناك صعوبة في الدخول على المنصة، موضحًا أنه من المفترض أن يكون الدخول أسهل، ويكفي للتأكد من الحضور رمز تحقق على كل ابن أو ابنة بالارتباط مع «نور».

واقترح أن يكون زمن اليوم الدراسي 3 ساعات كحد أقصى، تتخللها راحة لمدة 30 دقيقة، وتصبح كل حصة دراسية من 25 -30 دقيقة بمجموع 6 حصص يوميًا، ويكون التوقيت من 10 صباحًا حتى 1:30 ظهرًا للكبار، ومن 2:30- 5 مساءً للصغار، ليكون الابتدائي ساعتين ونصف الساعة بمقدار خمس حصص دراسية، ويصبح زمن كل حصة دراسية من 20 – 25 دقيقة، وهناك راحتان بعد الحصة الثانية، والأخرى بعد الحصة الرابعة، بحسب “اليوم”.

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