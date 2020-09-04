“ممر شرفي” ينتظر الهلال أمام الشباب في الجولة الأخيرة

“ممر شرفي” ينتظر الهلال أمام الشباب في الجولة الأخيرة

أبرز المواد
أمرابط: الإصابة والمشاركة في آسيا خلف حادثة “التيشيرت”

أمرابط: الإصابة والمشاركة في آسيا خلف حادثة “التيشيرت”

أبرز المواد
“الحياة الفطرية” توضح حقيقة ظهور حيوان نادر مهدد بالانقراض في المملكة

“الحياة الفطرية” توضح حقيقة ظهور حيوان نادر مهدد بالانقراض في المملكة

أبرز المواد
حصر مستحقي التقاعد بتعليم عسير

حصر مستحقي التقاعد بتعليم عسير

منطقة عسير

أمير الحدود الشمالية يهنِّئ نادي عرعر بعد صعوده إلى دوري الدرجة الأولى

أمير الحدود الشمالية يهنِّئ نادي عرعر بعد صعوده إلى دوري الدرجة الأولى
http://almnatiq.net/?p=900172
المناطق - واس

هنّأ صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية صعود نادي عرعر إلى دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى .
وبارك سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان لرئيس مجلس إدارة نادي عرعر علي بن محمد السويلم وللجهاز الإداري والفني ولمنسوبي نادي عرعر في اتصال هاتفي هذا الإنجاز، داعيا جماهير النادي ومحبيه إلى الالتفاف حوله، ودعم إدارته في مواصلة مسيرتها نحو المنافسة في دوري الأولى، وصولاً إلى الصعود إلى دوري المحترفين -بمشيئة الله- مثمناً لحكومة خادم الحرمين الشريفين, وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – اهتمامها بالرياضة والرياضيين، ومتطلعا إلى صعود بقية أندية المنطقة ودخولها في منافسة شريفة وجادة من خلال خطط واضحة ودقيقة ورؤية حقيقية تشخص الواقع وتعالج السلبيات وتعزز الإيجابيات.
من جانبه، عبّر رئيس مجلس إدارة نادي عرعر علي بن محمد السويلم عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية على دعمه المادي والمعنوي الذي أثمر عن صعود النادي للدرجة الأولى كما حدّد سموه في اجتماع سابق.
وكان سموه قد التقى بمجلس إدارة نادي عرعر قبل ثلاثة أعوام وحدّد أهداف الفريق بالصعود أولا من دوري المناطق إلى الدرجة الثانية ومن ثم الأولى خلال الثلاثة أعوام القادمة.

روابط ذات صلة

بلدية رفحاء تزيل 120 سيارة تالفة و 144 لوحة إعلانية مخالفة

بلدية رفحاء تزيل 120 سيارة تالفة و 144 لوحة إعلانية مخالفة
نجاح عملية “زراعة صمام أورطي” لمريض في مركز أمراض وجراحة القلب في القريات

نجاح عملية “زراعة صمام أورطي” لمريض في مركز أمراض وجراحة القلب في القريات
جامعة الحدود الشمالية توقع عقد مشروع إعادة تخطيط وتطوير الموقع العام للمدينة الجامعية بعرعر

جامعة الحدود الشمالية توقع عقد مشروع إعادة تخطيط وتطوير الموقع العام للمدينة الجامعية بعرعر

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*