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“الحياة الفطرية” توضح حقيقة ظهور حيوان نادر مهدد بالانقراض في المملكة

“الحياة الفطرية” توضح حقيقة ظهور حيوان نادر مهدد بالانقراض في المملكة
http://almnatiq.net/?p=900178
المناطق - الرياض

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا لحيوان نادر ومهدّد بالانقراض، وتساءل البعض عن نوعه.

وفي رد سريع، كشفت الهيئة السعودية للحياة الفطرية أنَّ الحيوان النادر الذي جرى تداول صوره في مواقع التواصل الاجتماعي، هو حيوان ليلي نادر مهدد بالانقراض ينتمي لعائلة الزباديات من رتبة اللواحم، ويسمّى “الزريقاء”.

وذكرت الهيئة عبر حسابها في موقع “تويتر‏”: “إشارة إلى ما يتم تداوله في منصات التواصل عن ظهور حيوان نادر مهدّد بالانقراض، تود الهيئة التوضيح أن هذا الحيوان يسمى (الزُريقاء) ينتمي إلى عائلة الزباديات من رتبة اللواحم”.

وأضافت “ينتشر في البيئات الجبلية بالمنطقة الجنوبية والغربية من جنوب مكة المكرّمة إلى جازان، وهو ليلي المعيشة يواجه خطر التهديد”.

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