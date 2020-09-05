“ممر شرفي” ينتظر الهلال أمام الشباب في الجولة الأخيرة

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قررت إدارة نادي الشباب إقامة ممر شرفي لفريق الهلال بطل دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين في المواجهة التي تجمعهما، الأربعاء، في الجولة الأخيرة من الدوري، على ملعب جامعة الملك سعود في العاصمة الرياض.

وكان الهلال حسم اللقب قبل نهايته بجولتين، بعد فوزه على نطيره الحزم (4 -1)، وصوله للنقطة 66، حيث نجح الأزرق في استعادة اللقب من وصيفه النصر بطل المسابقة في الموسم الماضي.

ورفع الهلال رصيده الجمعة، إلى 69 نقطة، بعد فوزه على الوحدة (3-1)، قبل مواجهة الشباب في الجولة الأخيرة، بينما كسب الأخير نظيره الحزم (1-0) الذي أرسله إلى دوري الدرجة الأولى.