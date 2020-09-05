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أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير، الباحة ،مكة المكرمة ،المدينة المنورة

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أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير، الباحة ،مكة المكرمة ،المدينة المنورة

أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير، الباحة ،مكة المكرمة ،المدينة المنورة
http://almnatiq.net/?p=900190
المناطق - الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة ،مكة المكرمة ،المدينة المنورة( فيما تتكون تشكيلات من السحب على مناطق (الرياض، القصيم ،حائل) فيما توثر الرياح النشطة على أجزاء من وسط وشمال المملكة ومنطقة نجران.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 16-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 14-36 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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