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الصين بلا إصابات جديدة محلية بكورونا لليوم الـ20 على التوالي

الصين بلا إصابات جديدة محلية بكورونا لليوم الـ20 على التوالي
http://almnatiq.net/?p=900205
المناطق - رويترز

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم السبت أن البر الرئيسي الصيني سجل 10 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في الرابع من سبتمبر، انخفاضا من 25 حالة في اليوم السابق.

وقالت اللجنة في بيان إن جميع حالات الإصابة الجديدة تعود لمسافرين قادمين من الخارج، لتسجل البلاد 20 يوما متتالية بدون إصابات محلية.

وتراجع أيضا عدد الإصابات الجديدة الخالية من الأعراض إلى 8 مقابل 26 في اليوم السابق. ولا تعتبر الصين حالات العدوى الخالية من الأعراض إصابات مؤكدة.

ويبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بمرض كوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني حتى الآن 85112 ، في حين ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

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