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“تقويم التعليم”: يمكن دخول اختبار قدرات الجامعيين أكثر من مرة بشرط الانتهاء من الاختبار الأول

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“تقويم التعليم”: يمكن دخول اختبار قدرات الجامعيين أكثر من مرة بشرط الانتهاء من الاختبار الأول

“تقويم التعليم”: يمكن دخول اختبار قدرات الجامعيين أكثر من مرة بشرط الانتهاء من الاختبار الأول
http://almnatiq.net/?p=900218
المناطق - الرياض

أوضحت هيئة تقويم التعليم والتدريب، أنه يمكن دخول اختبار قدرات الجامعيين أكثر من مرة، لكن بشرط الانتهاء من الاختبار الأول.

وذكر حساب «خدمة المستفيدين» التابع للهيئة –عبر تويتر- ردًا على استفسار بهذا الخصوص، أنه «يمكنك دخول اختبار قدرات الجامعيين أكثر من مرة، مع ملاحظة أنه لا يمكن التسجيل مرة ثانية إلا بعد انتهاء موعد اختبارك الأول».

ووجه أحد المواطينن استفسارًا عن عدد اختبارات (قياس) مشيرًا إلى أنه بإمكانه دخول اختبار معلمين واختبار (ستيب) وقدرات جامعيين، وأنه يرغب في دخول تلك الاختبارات جميعها للحصول على درجة ممتازة.

يذكر أن اختبار القدرات، هو مقياس موحد لجميع الطلاب الجامعيين، ليكون معيارًا عادلًا ودقيقًا للجميع، مما يساعد الجهات التعليمية التي لديها برامج للدراسات العليا على اختيار الطلاب الأكثر قدرة ذهنيًا على متابعة وتلبية متطلبات الدراسة في تلك الجهات.

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