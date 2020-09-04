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مصرع 11 شخصا وإصابة 50 على الأقل جراء انفجار أجهزة تكييف بمسجد في بنغلاديش

مصرع 11 شخصا وإصابة 50 على الأقل جراء انفجار أجهزة تكييف بمسجد في بنغلاديش

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كورونا يحصد أرواح أكثر من 874 ألف شخص في العالم حتى الآن

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“الأرصاد”: رياح نشطة وأتربة مثارة على أجزاء من منطقة المدينة المنورة

“الأرصاد”: رياح نشطة وأتربة مثارة على أجزاء من منطقة المدينة المنورة
http://almnatiq.net/?p=900221
المناطق - واس

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً عن نشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة مع تدني مدى الرؤية، على أجزاء من منطقة المدينة المنورة تشمل محافظتي الحناكية، والمهد.
وبينت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة العاشرة صباحاً حتى الساعة الثامنة مساءً.

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