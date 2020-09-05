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البنك الدولي يلغي قرض بناء سد بسري في لبنان

البنك الدولي يلغي قرض بناء سد بسري في لبنان

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البنك الدولي يلغي قرض بناء سد بسري في لبنان

البنك الدولي يلغي قرض بناء سد بسري في لبنان
http://almnatiq.net/?p=900230
المناطق - وكالات

قال البنك الدولي إنه ألغى صرف 244 مليون دولار لمشروع سد بسري في لبنان وذلك بأثر فوري نتيجة عدم استكمال مهام محددة لازمة قبل بدء أعمال التشييد.

وذكر البنك الدولي في بيان أنه أخطر الحكومة اللبنانية بقراره اليوم الجمعة.

وكان المشروع يهدف إلى دعم إمدادات المياه الذي تقوده الحكومة اللبنانية إلى زيادة حجم المياه المتاحة لمنطقة بيروت الكبرى وجبل لبنان حيث يعيش حوالي نصف سكان لبنان.

وسيحل سد بسري مشكلة رئيسية يواجهها سكان لبنان منذ الحرب الأهلية وهي النقص الحاد والمزمن في المياه. فأكثر من 1.6 مليون شخص يعيشون في أنحاء بيروت الكبرى وجبل لبنان، من بينهم 460 ألف شخص يعيشون على أقل من 4 دولارات في اليوم، ستتوفر لهم المياه النظيفة.

يذكر أن السلطات اللبنانية طرحت مشروع سد بسري منذ أكثر من 50 عاما، وهو جزء مهم من استراتيجية المياه الوطنية في لبنان.

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