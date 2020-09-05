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كورونا يحصد أرواح أكثر من 874 ألف شخص في العالم حتى الآن

كورونا يحصد أرواح أكثر من 874 ألف شخص في العالم حتى الآن
http://almnatiq.net/?p=900236
المناطق - وكالات

تسجل حصيلة ضحايا فيروس حول العالم ارتفاعا مطردا، حيث حصد تفشي الوباء حتى الآن حياة نحو 875 ألف شخص، فيما بلغ عدد المصابين أكثر من 26.6 ملايين.

وبحسب آخر الأرقام والإحصاءات الصادرة اليوم الجمعة، عن جامعة “جونز هوبكنز”، ارتفعت حصيلة الوفيات في الولايات المتحدة، التي تتصدر قائمة الدول الأكثر تضررا جراء تفشي الوباء، إلى نحو 188 ألفا، بينما بلغ عدد المصابين أكثر من 6.2 مليون.

وفي البرازيل التي تحتل المكرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة بلغت حصيلة الوفيات 125500 حالة، وسجلت حتى الآن أكثر من 4.1 مليون إصابة.

وتجاوز عدد المصابين بالفيروس في الهند 4 ملايين، وسجلت فيها ونحو 70 ألف حالة وفاة منذ بدء تفشي الوباء.

ومن حيث عدد الإصابات حلت روسيا في المرتبة الرابعة حيث سجلت فيها حتى الآن أكثر من مليون و15 ألف إصابة و17649 وفاة.

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