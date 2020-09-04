احدث الأخبار

مدني مكة يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة لما تشهده المنطقة من تغيرات مناخية
منطقة مكة المكرمة
 مصرع 11 شخصا وإصابة 50 على الأقل جراء انفجار أجهزة تكييف بمسجد في بنغلاديش
أبرز المواد
 كورونا يحصد أرواح أكثر من 874 ألف شخص في العالم حتى الآن
أبرز المواد
 واشنطن تدرس فرض عقوبات على أكبر شركة صينية لصناعة الرقائق
أبرز المواد
 البنك الدولي يلغي قرض بناء سد بسري في لبنان
منوعات
 هيئة التخصصات الصحية تتيح لطلبة الامتياز التقديم على اختباراتها عبر “ممارس بلس”
أبرز المواد
 إصابة أكثر من 200 شخص بانفجار “غاز الكلور” في غربي إيران
أبرز المواد
 “الأرصاد”: رياح نشطة وأتربة مثارة على أجزاء من منطقة المدينة المنورة
منطقة المدينة المنورة
 “تقويم التعليم”: يمكن دخول اختبار قدرات الجامعيين أكثر من مرة بشرط الانتهاء من الاختبار الأول
أبرز المواد
 البرازيل تسجل 50163 إصابة و888 وفاة جديدة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 النيابة العامة تحذر أولياء الأمور بشأن تعليم الأطفال
أبرز المواد
 يعاني منه 80% من البشر البالغين.. ما الذي يسببه نقص المغنيسيوم في الجسم؟
أبرز المواد
مدني مكة يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة لما تشهده المنطقة من تغيرات مناخية

مدني مكة يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة لما تشهده المنطقة من تغيرات مناخية

منطقة مكة المكرمة
مصرع 11 شخصا وإصابة 50 على الأقل جراء انفجار أجهزة تكييف بمسجد في بنغلاديش

مصرع 11 شخصا وإصابة 50 على الأقل جراء انفجار أجهزة تكييف بمسجد في بنغلاديش

أبرز المواد
كورونا يحصد أرواح أكثر من 874 ألف شخص في العالم حتى الآن

كورونا يحصد أرواح أكثر من 874 ألف شخص في العالم حتى الآن

أبرز المواد
واشنطن تدرس فرض عقوبات على أكبر شركة صينية لصناعة الرقائق

واشنطن تدرس فرض عقوبات على أكبر شركة صينية لصناعة الرقائق

أبرز المواد

مدني مكة يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة لما تشهده المنطقة من تغيرات مناخية

مدني مكة يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة لما تشهده المنطقة من تغيرات مناخية
http://almnatiq.net/?p=900242
المناطق - واس

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة اليوم، إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة لما تشهده المنطقة من تغيرات مناخية خلال هذه الأيام.
‏‎وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، أن الإنذار الوارد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة يشير إلى هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وأتربة مثارة، تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد وشبه انعدام في الرؤية ،على كل من المحافظات التالية : الطائف، ميسان،العرضيات وأضم ، وتستمتر حتى الساعة الثامنة مساءً.
ودعا العقيد القرني إلى متابعة تقارير الأحوال الجوية وتقلبات الطقس المستمرة وما يصدر عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تجنباً للتعرض للمخاطر المختلفة، وكذلك متابعة تعليمات الدفاع المدني التي تصدر في حينه.
وتهيب مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة بالجميع الالتزام بتعليمات السلامة وعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية، وعدم التهور والمغامرة بالدخول في الأماكن الخطرة ومجاري الأودية والسيول والسدود أثناء هطول الأمطار والبقاء في أقرب منطقة أمنة حتى زوال الخطر وعدم السباحة في السدود والمستنقعات المائية ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم.
وللاطلاع على تعليمات السلامة للحالات المطرية يرجى زيارة موقع المديرية العامة للدفاع المدني على الرابط: https://www.998.gov.sa متمنين السلامة للجميع.

روابط ذات صلة

السديس في خطبة الجمعة: استفتحوا عامكم بتوبة نصوح من الزلات والسيئات وداوموا على الأعمال الصالحات وأكثروا من القربات والطاعات

السديس في خطبة الجمعة: استفتحوا عامكم بتوبة نصوح من الزلات والسيئات وداوموا على الأعمال الصالحات وأكثروا من القربات والطاعات
وزير الرياضة يلتقي شباب وشابات الطائف.. ويُدشن منشأة نادي عكاظ الرياضي

وزير الرياضة يلتقي شباب وشابات الطائف.. ويُدشن منشأة نادي عكاظ الرياضي
خروج آخر حالة مصابة بكورونا من مستشفى الصحة النفسية في الطائف

خروج آخر حالة مصابة بكورونا من مستشفى الصحة النفسية في الطائف

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*